Der alte Geizkragen sorgt für volles Haus

Der alte Geizkragen Taler wird seinem Titel im Laufe des Stückes vollauf gerecht. Er lässt seine Familie hungern, bezahlt seine Angestellten nicht, dreht jede Krone 10-mal um und will zu allem Überfluss auch noch die Geliebte seines Sohnes heiraten. Die Schatulle mit seinem geliebten Geld versteckt er gleich zu Beginn des Stücks im Kamin... ob das eine gute Idee ist?

Die restlichen Vorführungen finden am 19., sowie am 23., 24., 25. und 26. März jeweils um 19 Uhr 30 statt, mit Außnahme von Sonntagen, an denen die Vorstellung schon um 16 Uhr beginnt. Karten können von Montag bis Samstag, jeweils von 18 bis 20 Uhr unter der Nummer 0664 6314189 reserviert werden, der Ticketpreis beträgt 9 Euro.

