Deutscher Diskonter feierte in Kittsee Eröffnung

Der neuen Diskonter bietet ein umfangreiches Sortiment aus Food- sowie Non-Food-Artikeln, Haushaltswaren, Inneinrichtung, Dekoartikel, Bekleidung, Spielwaren, Gartenmöbel und - zubehör, Campingausrüstung und Elektrogeräten.

Grenzübergreifender Standort

Das deutsche Familienunternehmen möchte am neuen Standort nicht nur heimische Kundinnen und Kunden, sondern auch Gäste aus den benachbarten Ländern Slowakei und Ungarn begeistern. „Durch die unmittelbare Nähre zur slowakischen und auch ungarischen Grenze ist Kittsee ein besonders attraktiver Standort für uns. So vielfältig unser Angebot ist, so sehr möchten wir auch die unterschiedlichen Personengruppen erreichen“, erklärt Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Philipps Österreich. Die ersten Reaktionen der Besucherinnen und Besucher seien durchweg positiv gewesen.

Martin Gaber, Thomas Philipps Geschäftsführer Österreich Foto: Thomas Philipps

Getreu dem Standard-Konzept aller Thomas Philipps Märkte werde auch in Kittsee Produktvielfalt in guter Qualität zum Dauertiefpreis angeboten. Die mehr als 18.000 Artikel würden durch etwa 200 zusätzliche Aktions- sowie Saisonartikel abgerundet werden.

