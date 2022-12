So viele Tiere wie noch nie abgegeben: „Oft schwachsinnige Gründe“

Werbung

Seit 17 Jahren leitet c das Tierheim in Parndorf. Spricht man mit der Veterinärmedizinerin, könnte man meinen, sie habe aufgrund der vielen negativen Erlebnisse in diesem Jahr den Glauben an die Menschheit verloren.

Seit Jänner sind die Tierabgaben massiv mehr geworden. Täglich werden Tiere ins Heim gebracht. Freie Plätze für Hunde gibt es keine mehr. „Jeden Tag muss ich mindestens zwei Anfragen ablehnen“, berichtet Herka im BVZ-Gespräch. Vor zwei Wochen habe sie an nur einem Tag Anfragen für 15 Tiere gehabt.

Tiere als Ware statt Freunde

Ob die Tierhaltung für die Menschen zu teuer geworden ist? Tierfutter ist laut Statistik Austria um 10 Prozent teurer geworden. Das bestätigt auch Herka. Der Preis für Spezialfutter sei sogar noch mehr gestiegen. „Aber es sind oft ganz triviale und schwachsinnige Gründe, warum Tiere weggegeben werden“, weiß die Tiermedizinerin aus ihren Erfahrungen. Etwa weil Hundewelpen nicht stubenrein seien, weil man die Tiere füttern müsse oder auf Urlaub fahre. „Eine Frau hat drei Ziegen abgegeben, weil es ihr ‚am Oasch geht‘, dass sie sie füttern muss“, zitiert Herka eine Tierhalterin. Die Standardantwort sei aber eine andere: „Die Lebensumstände haben sich geändert.“

Es sei in diesem Jahr auffallend gewesen, dass sich viele Leute unüberlegt Tiere anschaffen. Ein Kauf im Internet geht schnell - mit einem Klick. Zu schnell für Herka. „So schnell und unüberlegt, wie die Tiere gekauft werden, werden sie dann auch wieder weggegeben, ohne Empathie für die Tiere. Den Besitzern ist es egal, ob sie einen guten Platz bekommen“.

Schwierige Tiervermittlung

Mit der Weitervermittlung der Tiere sieht es aber trist aus. 40 Hunde sind im Tierheim Parndorf untergebracht. Die Zahl bleibt konstant, weil die Tiere aufgrund ihres Alters, Verhaltensauffälligkeiten oder Krankheiten kaum vermittelt werden können. Aber auch bei den rund 130 Katzen geht die Vermittlung sehr schleppend voran. Insgesamt zählt Herka rund 500 Tiere im Heim. Wobei hier „fast alles außer Rinder und Pferde“ zu finden ist. Die Zahl ist konstant, weil „mehr geht nicht“. Ein großes Kommen, aber glücklicherweise auch Gehen ist in der Wildtierstation zu beobachten. Hier werden verletzte Tiere gesund gepflegt und im Idealfall wieder ausgewildert. Jährlich sind das rund 1.600 Tiere.

Dieses Jahr mussten aufgrund des niedrigen Wasserstands des Neusiedler Sees und vor allem des ausgetrockneten Zicksees viele Vögel wegen Botulismus behandelt werden. Herka weist im Besonderen aber auch auf ihre Funktion im Artenschutz hin. Momentan pflegt sie einen Kaiseradler, der in Gattendorf verletzt gefunden wurde und dem ein Flügel amputiert werden musste. „Mit Hilfe von Bird Life wurde der Adler an einen tschechischen Zoo vermittelt. Das weibliche Tier wird dort einen wesentlichen Beitrag zur Arterhaltung leisten“, schildert Herka. Ein ähnliches europaweites Zuchtprogramm gibt es auch für Weißstörche, die seit 2021 auf der Liste der bedrohten Tiere stehen. Flugunfähige Störche aus Herkas Wildstation sind bereits im Tiergarten Wels Teil des Programms.

Von Jänner bis November wurden insgesamt 2.041 Tiere in Parndorf aufgenommen. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2021 waren es 1.789 Tiere. Finanziert wird das Heim fast zur Gänze aus Spenden. Mit der Aktion „Für jedes Tier ein Weihnachtspackerl“ gibt es gerade jetzt eine besondere Spendenmöglichkeit. Infos unter https://weihnachtspackerl.at.

