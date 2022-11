Hunde legen Prüfung in der HAK Frauenkirchen ab

Werbung

Die Handelsakademie in Frauenkirchen wurde am Samstagvormittag Schauplatz einer tierischen Matura: Nach einjähriger Ausbildung legten Doris Szabo und Q sowie Martina Panzenböck und Ecco ihre Abschlussprüfungen für „Hundegestützte Pädagogik in der Schule“ ab.

Kulisse dafür war die Handelsakademie Frauenkirchen. Beide Vierbeiner haben ihre Prüfung bestanden und kommen nun in Schulen als pädagogische Unterstützung zum Einsatz.

Statist für das Examen war unter anderem Handelsschuldirektor Hannes Schmid, der für seine Schule ebenfalls einen Schulhund vorsieht. Die Mittelschule und die Allgemeine Sonderschule Frauenkirchen haben bereits Schulhunde.

