Abwasserverband: Landschaftspflege per Pferd

Der passionierte Pferdehalter Roland Huber ist seit 2006 in der Kläranlage Pamhagen beschäftigt und hat sich bereits im Jahr 1997 die ersten Haflinger angeschafft. Schon nach kurzer Zeit kam an seinem neuem Arbeitsplatz die Idee auf, dass die Pferde zur Landschaftspflege auch auf dem Gelände der Kläranlage gehalten werden könnten, was dann auch im Folgejahr 2007 genehmigt wurde.

Den Anfang machten zwei Haflinger, in der Zeit von 2008 bis 2010 kamen drei Fohlen dazu. Das Fohlen „Nena“ holte im Jahr 2010 beim burgenländischen Fohlenchampionat den ersten Platz und wurde gar niederösterreichischer Landesreservesieger. In den Jahren 2015, 2016 und 2017 holte Roland mit seinen Haflingern bei der Stutbuchaufnahme den ersten Platz. Danach wurde es etwas ruhig um die Pferde der Kläranlage - Huber reduzierte seinen Bestand auf zwei Haflinger und ein Pony. 2021 kaufte er das Stutfohlen „Heaven“ und am 24. März des heurigen Jahres kam das Fohlen „Happiness“ zu Welt. Mitte April steht die nächste Geburt an, und zwar von der Stute „Mändi“. Hubers zehnjährige Tochter Lorena ist ebenfalls mit voller Begeisterung dabei - sie konnte es kaum erwarten, bis „Happiness“ das Licht der Welt erblickte.

