Bezirk Neusiedl: Wohin am Wochenende?

Die Ö3-Disco macht am 28. Juli Halt in Halbturn. Der Ö3-DJ Michael Oberhauser steht schon in den Startlöchern, um für Top-Stimmung zu sorgen und eine unvergessliche Partynacht zu garantiert – inklusive Licht- und Lasershow und Visuals und den besten Partyhits. Gefeiert wird im Zelt am Sportplatz im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläumsfestes des USV Halbturn. •Warm Up: 20.00 Uhr • Beginn: 22.00 Uhr •Eintritt: AK 10 Euro

