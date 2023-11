Events rund um Martini: Das ist los im Bezirk Neusiedl!

9. NOVEMBER

Frauenkirchen: „Zukunft Neusiedler See: Mit Wasser haushalten. Herausforderungen für die Region in der Klimakrise“ – Buchpräsentation „ Das Ende des Neusiedler Sees?“ um 18 Uhr im Rathaus. Anmeldung unter 02172/8806 oder frauenkirchen@vhs-burgenland.at.

Neusiedl/See: Sprechtag des „KOBV – Der Behindertenverband“ von 9 bis 10.30 Uhr in der Zentralmusikschule, Kirchengasse 3. Anmeldungen unter 01-406/1586-47.

10. NOVEMBER

Apetlon: „WeinErleben in Apetlon“ am vom 10.11. bis 12.11. sowie 17.11. bis 19.11. Informationen und Programm unter www.weinerleben-apetlon.at.

Frauenkirchen: Live Musik mit „Roland Dörnyei“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Gols: Golser Martiniloben vom 10.11. bis 12.11. mit offenen Kellertüren, Platzkonzert und Volkstanzgruppe, Weinsegnung sowie „Golser Zweigelt Cup“. Nähere Informationen und detailliertes Programm unter www.weinort-gols.at.

Jois: Joiser Martiniloben vom 10.11. bis 12.11. mit Weinsegnung in der Herz-Jesu-Kirche (10.11., 16 Uhr) und offnenen Kellertüren. Programm unter www.joiser-winzer.at.

Jois: Martinidisco des FC Hill um 21 Uhr am Sportplatz.

Pamhagen: Laternenfest des Kindergartens und der Kinderkrippe um 16.30 Uhr in der Kirche, anschließend Martinifeier im Kindergarten.

Podersdorf/See: Martiniloben – Tage der offenen Kellertür vom 10.11. bis 12.11. bei den teilnehmenden Winzern. Nähere Informationen und Programm unter www.podersdorfamsee.at.

Wallern: Laternenfest um 16 Uhr im Kindergarten.

11. NOVEMBER

Apetlon: Weinsegnung um 14 Uhr am Kirchenplatz.

Edelstal: Weinsegnung des Weinbauvereins um 17 Uhr.

Frauenkirchen: Live Musik mit „Tom Rhom“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Gols: Golser Regionalmarkt von 8 bis 13 Uhr bei Frischgemüse & mehr Nittnaus.

Halbturn: Blutspenden von 13 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum.

Halbturn: Präsentation der Gemeindechronik um 15 Uhr im Gemeindezentrum.

Illmitz: Krämermarkt ab 8 Uhr am Hauptplatz.

Illmitz: „Kraniche und Gänse – Vorboten des Winters“ – Exkursion um 14.30 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Kittsee: „Ein Geist kommt selten allein“ – Komödie in drei Akten, gespielt vom Theaterverein Kittsee am 11.1., um 19 Uhr sowie 12.11., um 17 Uhr im GH Skerlan. Weitere Vorstellungen am 17.11. und 18.11., jeweils um 19 Uhr sowie 19.11., um 17 Uhr. Eintritt freie Spende. Telefonische Kartenreservierungen unter 0664/93096666 (Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr).

Neusiedl/See: Magier Merlix – Kinderzaubershow um 15 Uhr und Magic Moments um 20 Uhr im Weinwerk. Infors unter 02167/20705 oder www.weinwerk-burgenland.at.

Neusiedl/See: Pamhagen: Martiniloben mit Tag der offenen Kellertür im Weingut Tschida. Beginn ist um 16 Uhr.

Weiden/See: Weinsegnung um 19 Uhr im Winzerkeller.

12. NOVEMBER

Andau: „Andauerndes Weinerlebnis“- Tag der offenen Kellertür“ zwischen 10 und 18 Uhr in der Weingütern Hannes Reeh (Augasse 11a), Jaqueline Klein (Baumhöhäcker 10), Scheiblhofer (Halbturnerstraße), Wilhelm Thell (Langegasse 6), Zantho (Dammweg 1a) und Schwarz (Baumhöhäcker 16)

Parndorf: Konzert zu Martini mit einer Auswahl aus Oper, Operette und Musical, interpretiert von MItgliedern der Wiener Volksoper, um 17 Uhr in der Volksschule. Karten unter 02166/22772.

St. Andrä/Zicksee: „Das Burgenland nach 1921 – Ein Land auf der Suche nach seiner Identität“ – Vortrag von Dr. Herbert Brettl um 17 Uhr in der Bücherei.

Wallern: „Herbstklang“ des Musikvereins Wallern/Pamhagen um 15 Uhr im Landhaus Tauber.

13. NOVEMBER

Pamhagen: Krämermarkt am Marktplatz.

14. NOVEMBER

Frauenkirchen: „Familiennest“ – kostenfreies Angebot für werdende Eltern und Familien mit Kindern bis vier Jahre. Treffpunkt im Rathauskeller. Informationen unter 0676/88350770.

15. NOVEMBER

Frauenkirchen: „Drei Tage im April“ – Filmvorführung um 18 Uhr in der Volkshochschule. Anmeldungen unter 02172/8806 oder frauenkirchen@vhs-burgenland.at.

Wallern: Club Miteinander von 14 bis 19 Uhr im Pfarrzentrum.

WOCHENTIPPS

Deutsch Jahrndorf: „Sonnenmarkt“ – mobiler Sozialmarkt jeden Dienstag von 10 bis 10.45 Uhr am Parkplatz des Gemeindeamtes. Informationen unter www.soogut.at.

Frauenkirchen: „Vogelberingung“ und „Waldohreule & Mäusebussard“ – November Highlights mit dem St. Martins Ranger. Informationen und Buchungen unter 02172/20500-700 oder safari@stmartins.at.

Gols: Erlebnisverkostung im Weinkulturhaus jeden Dienstag bis November um 16 Uhr. Anmeldungen unter 02173/20039 oder info@weinkulturhaus.at.

Illmitz: „Sonnenmarkt“ – mobiler Sozialmarkt jeden Mittwoch von 11.30 bis 12.30 Uhr am Parkplatz des Seniorentageszentrums. Informationen unter www.soogut.at.

Neudorf: „Sonnenmarkt“ – mobiler Sozialmarkt jeden Dienstag von 12.30 bis 13 Uhr am Parkplatz der Feuerwehr. Informationen unter www.soogut.at.

Neusiedl/See: Koryphäen Flohmarkt, Montag, 8 bis 13 Uhr und jeden 1. Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Neusiedl/See: Trauercafé der Hospizgruppe des Roten Kreuzes von 17 bis 19 Uhr in der Rotkreuz-Bezirksstelle. Informationen unter 0664/88987064 oder trauercafé.neusiedl@b.roteskreuzat.

St. Andrä/Zicksee: „Sonnenmarkt“ – mobiler Sozialmarkt jeden Mittwoch von 10 bis 11 Uhr am Parkplatz der Feuerwehr. Informationen unter www.soogut.at.