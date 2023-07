Wohin am Wochenende im Neusiedler Bezirk?

Am Freitag, den 7. Juli (18 Uhr) präsentiert Autor Robert Sommer in der A-Nobis Sektkellerei Norbert Szigeti in Zurndorf seinen neuesten Wurf „Alle Männer sind Schweine". Er stellt sich die Frage: Sind wirklich alle Männer Schweine voller Fleischeslust? Muss das Schnitzel tatsächlich immer vegan sein? Darf eine Oben-ohne-Tänzerin nicht mehr aus der Geburtstagstorte springen? Auf diese Fragen sucht Bestsellerautor Robert Sommer wie gewohnt bissig-humorvolle und geistreiche Antworten.

Foto: Karin Sommer-Amon