Zwischen Winden und Jois: Autofahrerin starb bei Kollision mit Lkw

Um 11:46 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Jois zum Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten 17 Kameraden der Feuerwehr Jois mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort auf die B50 aus.

Ein Kamerad der FF Jois kam unmittelbar nach dem Zusammenstoß zufällig am Unfallort vorbei und leitete mit anderen Verkehrsteilnehmern sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen bei der Lenkerin des PKW sowie beim LKW-Fahrer ein. Aufgrund des Schadensbildes wurde vom anwesenden Kameraden die Feuerwehr Neusiedl am See nachalarmiert. Der eintreffende Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Lenkerin feststellen. Der LKW-Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Außerdem musste eine Ersthelferin mit einem Schock im Krankenhaus versorgt werden.

Die Feuerwehren Jois und Neusiedl am See sicherten die Unfallstelle ab und bargen die Person aus dem Fahrzeug. Das Rote Kreuz wurde von einigen Kameraden bei der Versorgung des verletzten LKW-Lenkers unterstützt. Da der Tank des LKW beschädigt wurde, pumpte diesen die Feuerwehr Neusiedl am See ab. Nachdem die Polizei die Unfallstelle frei gab, wurde gemeinsam mit der Fa. Kampel die Bergung des PKWs durchgeführt und dieser gesichert abgestellt.

Der verunfallte LKW wurde gesichert und wird von einer Spezialfirma geborgen. Die B50 war für den Zeitraum des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen für ca. drei Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Im Einsatz standen insgesamt 31 Mitglieder mit acht Fahrzeugen der Feuerwehren Jois und Neusiedl am See, ein RTW und das Notarzteinsatzfahrzeug des Roten Kreuzes, eine Ärztin sowie die Polizei mit vier Streifenwagen und der Landesverkehrsabteilung.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.