Neues Boutique-Hotel „NILS“ in Weiden am See eröffnet

Eineinhalb Jahre lang wurde an der Adresse Seepark-Feriendorf 1 in Weiden am See intensiv gegraben, geschraubt und gehämmert. Nun feiert das (fast) energie-autarke und nachhaltig konzipierte Boutique-Hotel mit dem klingenden Namen „NILS am See“ seine Eröffnung. 66 Zimmer in verschiedenen Kategorien beherbergt die Anlage, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Strandbad befindet.





+

Mehr als 16 Millionen Euro wurden investiert, das Land Burgenland fördert das Projekt aus Mitteln des Additionalitätsprogramms. Landesrätin Winkler sagte bei der Eröffnung: "Gratulation für die rasche Umsetzung und Glückwunsch zum gelungenen Objekt an die beiden Bauherren und Betreiber Stefan Bayer und Lucas-Maximilian Lammel. Mit dem neuen Hotel haben sie einen neuen touristischen Hotspot im Burgenland geschaffen und bereichern das hervorragende Angebot in der Region. Beim Bau des Hotels wurde ein innovativer und fortschrittlicher Weg bestritten", so die Landesrätin.

Hide-Away-Hotspot für das ganze Jahr

Gedeckte Farben, der Einsatz von Naturmaterialien, insbesondere Holz, und das gekonnte Spiel mit Licht- und Deko-Elementen erzeugen ein Gefühl von Heimeligkeit und Eleganz – und das unaufgeregt stilvoll. Das Haus wurde von den Architekten Halbritter & Hillerbrand geplant. Für das Interior Design zeichnet Jürgen Hamberger vom Innenarchitektur-Büro Mezza-Maiso verantwortlich, der dieses federführend mit Stefan Bayer, einem der beiden Gesellschafter des NILS, umgesetzt hat.





+

„Die Zimmer im NILS laden zum Einkehren, Wohlfühlen und Ausbreiten ein. Denn das Boutique-Hotel wurde bewusst als Hide-Away-Location konzipiert, die ihren Gästen zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort im Haus Wohlfühl-Atmosphäre bietet. Dazu gehören auch großzügiger als üblich geplante Zimmer, in denen man gerne verweilt“, erklärt der zweite Gesellschafter, Lucas-Maximilian Lammel.

Der Außenbereich mit beheiztem Pool und Direktzugang zum Seebad Weiden ist in den Sommermonaten ein zusätzliches Asset der Anlage. Eine weitere Besonderheit ist zudem die Terrasse am Dach des dreistöckigen Gebäudes: Die einzige 360-Grad Rooftop-Terrasse der Region mit Blick auf den Schilfgürtel, das Weinbaugebiet sowie – natürlich – den Neusiedler See, sorgt für Meer-Feeling und eignet sich perfekt für einen Sundowner.

„Das NILS ist ein Ort des ganzjährigen Rückzugs und der Erholung. Gleichzeitig bietet die ausgezeichnete Lage eine Vielzahl an Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten. Das Konzept des Hauses ist nachhaltig, achtsam und abwechslungsreich zugleich. Der ideale Hide-Away-Place in der Natur in unmittelbarer Ausflugsnähe zu Go-to-Destinations wie Wien – inklusive dem Flughafen –, Budapest und Bratislava. Was will man mehr!“, so Alexander Youssef, General Manager des NILS am See.

Nachhaltiges Gesamtkonzept

Viele Boutique-Hotels sind vorrangig für ihr Design bekannt, nachhaltige Ansätze finden sich aber meist nur vereinzelt. Beim NILS am See war dieser Aspekt wesentlicher Teil in der Planung sowie weiteren Umsetzung und nun auch im operativen Betrieb des Hauses. Eine Photovoltaik-Anlage liefert ganzjährig einen Gutteil des verbrauchten Stromes – zugekaufte Anteile bestehen zu 100% aus Ökostrom aus der Region. Die Wärmepumpen unterhalb des Areals liefern Warmwasser und Heizwärme für die gesamte Anlage – inklusive der Waschmaschinen, wodurch rund 40 Prozent der Energie beim Waschprozess eingespart werden kann. Sämtliche Essensabfälle aus der Küche werden in einem unterirdischen Tank gesammelt und in weiterer Folge zu Biodiesel verwertet. Bei der Anreise mit dem Auto stehen darüber hinaus 17 Stromtankstellen in der Tiefgarage für die Beladung zur Verfügung. Die zum Teil begrünte Fassade sorgt für Kühlung und schafft Lebensraum für verschiedene Tierarten.

Auch bei der Einrichtung des Hotels war dem Betreiberteam die Zusammenarbeit mit möglichst regionalen Unternehmen und der Einsatz nachhaltiger bzw. recycelter Materialien wichtig. Dies zeigt sich beispielweise bei den Stehlampen in den Zimmern, deren Schirme aus recyceltem Meeresplastik gefertigt wurden. Das kulinarische Programm im NILS, das ein reichhaltiges Frühstücks- und ganztägiges Snackangebot beinhaltet, besteht vorwiegend aus Lebensmitteln aus der Region.

