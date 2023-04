Staatssekretärin: „Den See kann man nicht austrocknen lassen“

Im Tourismus ist man mit zahlreichen Problemstellungen konfrontiert: Personalmangel, Inflation und Klimawandel sind die augenscheinlichsten. Aber auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) werde man sich künftig in der Tourismusbranche intensiv auseinandersetzen müssen, ist sich Kraus-Winkler sicher. „ChatGPT wird schon bald das Buchungsverhalten verändern.“ Vor allem Reisebüros müssten sich auf eine ernstzunehmende Herausforderung in der Kundenkommunikation einstellen.

Reiselust ist ungebrochen

Noch ist die Destinationswahl aber weniger von KI beeinflusst. In die Sommersaison geht Kraus-Winkler positiv gestimmt, trotz Teuerung: „Wir gehen von einem guten Sommer aus. Aus dem Wintertourismus und den letzten Befragungen wissen wir, dass die Reiselust ungebrochen ist.“ Das kann auch Klaus Hofmann bestätigen. In der St. Martins Therme & Lodge sei die Vorbuchungslage sehr gut. Die Frauenkirchener Destination am Rande des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel entspricht jedenfalls genau dem Geschmack des typischen Österreich-Urlaubers. „Als Hauptmotiv für den Sommerurlaub geben Gäste aus ausländischen Herkunftsländern vor allem das Thema Naturerlebnis an, verbunden mit guter Gastronomie und Kulinarik“, erklärt Kraus-Winkler. Ein Plus-Punkt für den heimischen Tourismus ist auch das große Angebot bei Ferienapartments. „Für jede Brieftasche ist etwas dabei“.

Acht bis zehn Prozent Preissteigerung

Auch wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis im internationalen Vergleich laut Kraus-Winkler ein sehr gutes ist, geht sie derzeit für das heurige Jahr jedoch von einer durchschnittlichen Preissteigerung im österreichischen Tourismus von 8 bis 10 Prozent aus. In Griechenland und der Türkei etwa falle die Teuerung mit 20 bis 30 Prozent noch viel höher aus, betont die Tourismus-Staatssekretärin.

Die Naturdestination des Burgenlandes schlechthin ist sicherlich der Neusiedler See. Die Problematik seines niedrigen Wasserstandes und die Diskussion um eine Wasserzuleitung ist auch an Staatsekretärin Klaus-Winkler nicht vorrübergegangen. „Das Thema ist ein ganz Wichtiges, man kann den See nicht austrocknen lassen, das ist keine akzeptable Option“, sagt sie gegenüber der BVZ.

