Martiniloben in Gols.

Vom 09. bis 11. November hatte man in Gols zum dreißigsten Mal die Möglichkeit, die Jungweine der heimischen Winzer zu verkosten. Außerdem stand am Freitag die feierliche Eröffnung mit Weinsegnung und am Samstag eine Themenverkostung im evangelischen Gemeindezentrum am Programm.

Ein weiteres Highlight war das Matinée zum 30. Martiniloben mit Thomas Maurer.