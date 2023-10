Pama feiert Jahrhundert-Gasthaus Kuster-Bartolich

Seit dem Jahr 1923 hat sich die Welt stark verändert, doch eines ist gleich geblieben: die Leidenschaft der Familie Bartolich fürdie Gastronomie. Heuer vor genau einhundert Jahren gründeten Johann und Agnes Bartolich eine Bahnhofsrestauration in Pama. Zweck war, den Reisenden im Winter bis zur Ankunft des Zuges ein warmes Lokal zu bieten.

Ein Einblick in die Gaststube des Gasthauses Bartolich in den 1970er Jahren. Foto: zVg/Gemeinde Pama

Heute betreibt ihre Nachfahrin Monika Kuster-Bartolich den gleichen Betrieb seit mittlerweile stolzen 30 Jahren. Diese ist eigentlich Lehrerin, arbeitete aber seit sie sich erinnern kann im familiären Betrieb mit parallel zu ihrem Hauptberuf. 1992 machte sie selbst die Konzessionsprüfung und übernahm 1993 den Betrieb von ihrer Mutter. Seither betreibt sie das Gasthaus gemeinsam mit ihrem Ehemann Otto Kuster.

Ab ihrer Heirat im Jahr 1955 war Monikas Mutter Anna Bartholich verantwortlich für das Gasthaus. Die Gastwirtin außer Dienst erinnert sich zurück: „Damals gab es noch keine Wasserleitung, erst als wir dann gebaut haben.“ Das Gasthaus erfuhr im Jahre 1972 eine Erweiterung. Seither gibt es Sanitäranlagen, fließendes Wasser und Strom. Vor Strom und Wasser waren Eis und SägespäneSie weiß vom alten Kühlraum zu berichten. Dieser funktionierte ohne Elektrizität. Stattdessen war es ein besonders gut isolierter Raum, welcher im Winter mit Eisblöcken aus dem Dorfteich gefüllt wurde. Diese hielten die Raumtemperatur monatelang niedrig. Geheizt wurde mit Öl und Sägespäne, die aus dem Nachbarort Gattendorf geholt wurden. „Die Leute hatten wenig, aber sie waren gesellig“, erinnert sich Anna Bartolich zurück.

„Es war eine schöne Zeit. Ich habe es sehr gerne gemacht“, meint sie heute. Ihre Tochter wirft ein: „Und das hat sich bei der nächsten Generation nicht geändert.“ Trotz nächtelangem bedienen von Gästen in der Gaststube, bei den Kegelbahnen oder in der Diskothek - Familie Kuster-Bartolich liebt deren Berufung. Und auch wenn in heutiger Zeit Gasthäuser weniger werden, ist sich das Urgestein der Gastronomie, Anna Bartolich sicher, dass deren Zeit wieder kommen wird.