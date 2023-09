Treffpunkt Florianis luden zum Kirtag nach Pamhagen

D ie Freiwillige Feuerwehr Pamhagen lud am Samstag zum Feuerwehrkirtag. „Die Nationalpark-Musi“ sorgte dafür, dass sich das Feuerwehrhaus in eine zünftige Partylocation verwandelte. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Mitternachtstombola, bei der es als Hauptpreis 1.000 Euro in bar zu gewinnen gab.