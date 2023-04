„Hocus Pocus“ in Kathi's World in Illmitz .

In der Illmitzer Disco Kathis World wurde am Samstag das Motto „Hocus Pocus und der Traum wird wieder wahr“ ausgegeben. Dj Voltexx heizte den zahlreich erschienenen Partygästen ordentlich ein. Für all jene, die auf der Suche nach dem Traumpartner waren, gabe es Armbänder, welche den Beziehungsstatus zeigten: Rot für „vergeben“, gelb für „mal schauen“ und grün für „Single“. Sebastian Rappold mischte sich für die BVZ mit der Kamera unter die Gäste.