Am Sonntag kam gegen 6 Uhr ein Pkw Lenker aus dem Bezirk Neusiedel am See mit seinem Pkw kurz nach dem Ortsgebiet von Trumau (Bezirk Baden) von der Fahrbahn ab. Der Pkw streifte auf der Fahrerseite einen Strommast und prallte in weiterer Folge gegen mehrere Sträucher, ehe der Wagen in einer Hecke zum Stillstand kam.

Der Lenker hatte großes Glück, wie sich nach einer ersten Untersuchung durch Sanitäter des Roten Kreuz Oberwaltersdorf ergab, blieb er bei dem Unfall unverletzt. Er gab an, kurz eingeschlafen zu sein und dann Bremse und Gaspedal verwechselt zu haben. Die Feuerwehr Trumau musste den Wagen mittels Kran bergen.