Illmitz: Maschinenbauer mit heißer Leidenschaft

Es war direkt nach dem Bundesheer, als der damals 19-jährige Jan Tschida in Illmitz beschloss, neben seinem Maschinenbaustudium zeitgleich sein Chiligeschäft zu starten. Bereits während der Schulzeit hatte er ein paar Chilipflanzen in Kübeln herangezogen und „scharf gegessen habe ich schon immer gern“, so Tschida in der Retrospektive. Durch einige glückliche Zufälle kam er schließlich dazu, sich einen eigenen Folientunnel für die Chilipflanzen anzulegen und „da bin ich dann hängengeblieben“, meint er lächelnd und verweist auf die rund 200-300 Quadratmeter, die er inzwischen auf mehreren Ebenen bewirtschaftet.

Den Maschinenbauer verschlug es im Zuge seines Studiums auch für zwei Jahre nach Stockholm. Während dieser Zeit übernahmen seine Eltern das Geschäft mit den Chilis, während er sich auf das beschränkte, „was man aus der Ferne erledigen kann“. Inzwischen hilft auch Tschidas Frau Larissa fleißig im Familienbetrieb mit und auch zu viert haben sie alle Hände voll zu tun. Das langfristige Ziel ist jedoch, das Geschäft mit den Chilis nicht nur nebenbei, sondern hauptberuflich betreiben zu können. Deshalb entschied man sich nun für das Rebranding der alten Marke „Tschida Chili“; weg vom traditionsbewussten rot-weiß-roten Chili auf dem Etikett und hin zum neuen, deutlich lauteren und fetzigeren Design, das keine internationalen Vergleiche zu scheuen braucht und nun „Tschida Tschili“ geschrieben wird.

Das neue Auftreten von Tschidas Produktsortiment macht einen scharfen Eindruck. Foto: Klaus Zwinger

„Sicher hätte man auch mit dem alten Design weiterhin Werbung betreiben und neue Kunden gewinnen können“, wägt Tschida seine Entscheidung für ein neues Etikettendesign ab, „aber irgendwann stagniert man einfach“. Daher auch der Schritt, einmalig eine größere Summe in die Hand zu nehmen und dem kompletten Sortiment ein zeitgenössisches Update zu verpassen.

Ganze 16 Produkte sind es, die Tschida aktuell in seinem Sortiment führt. Diese reichen von ganz milder Salsa über Chilipaste, Grillsaucen, Relishes, Chutneys, Pulver und Chilisalz bis hin zu Saucen in verschiedensten Ausführungen und Schärfegraden. „Daneben mache ich natürlich auch regelmäßig Experimente“, erzählt Tschida. Wenn diese glücken, kommen sie vorläufig als „Specials“ ins Programm, ins Fixsortiment kommen schlussendlich jedoch nur die beliebtesten. „Für das heurige Jahr habe ich jedenfalls schon zwei neue Produkte in Planung“, verrät er einstweilen, ohne jedoch Genaueres zu verraten.

Tschida Tschili ist online unter www.tschidatschili.at zu finden, der Pflanzenverkauf ist separat davon unter www.chilipflanzen.at erreichbar. Außerdem gibt es demnächst wieder einen lokalen Chilipflanzen Markt in Illmitz. Dieser hat am 06. Mai, dem 20. Mai und dem 10. Juni jeweils von 9 bis 14 Uhr in der Schellgasse 44 (hintaus) geöffnet.

