Auspumparbeiten in Parndorf nach Unwettern dauerten an

Mehrere Feuerwehren seien nach wie vor im Einsatz, teilte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland auf Anfrage mit.

Ausrücken mussten freiwillige Helfer am Sonntag in der Früh bzw. am Vormittag auch in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See). Grund war laut LSZ ein lokales Gewitter, das vereinzelte Einsätze für Pumparbeiten zur Folge hatte.

Wir hatten berichtet:

Starkregen Parndorf überschwemmt: 200 Einsatzadressen für die Feuerwehr

