Die Postfiliale der Bezirkshauptstadt wechselt ihren Standort. Ab 14. November werden Kunden ihre Postgeschäfte in der Unteren Hauptstraße 53 erledigen können – und zwar in jenem Gebäude, in dem sich die Post bereits viele Jahre bis Juli 2012 befunden hat.

Vertragsende mit Bawag wird nicht abgewartet

Bawag und Post befanden sich in Neusiedl am See nun sechseinhalb Jahre unter einem Dach. 2012 wurden beide Filialen zusammengelegt. Ursprünglich wollte man so Kosten einsparen und damit den Standort absichern.

Der Vertrag zwischen der Österreichischen Post AG und der Bawag P.S.K. läuft noch bis Ende 2019. „Bis dahin werden auch Finanzdienstleistungen wie bisher abwickelt, etwa Ein- und Auszahlungen auf Sparbücher und Konten“, sagt Post-Sprecherin Kathrin Schrammel.

Österreichweit muss die Post allerdings mit Vertragsende aus 73 Bawag P.S.K.-Standorten ausziehen und neue Standorte suchen. In Neusiedl am See war dieser schnell gefunden, schließlich besitzt die Post hier ein eigenes Mietshaus.

Deshalb werde hier das Vertragsende mit der Bawag P.S.K nicht abgewartet, erklärt Schrammel: „Um diesen Übergang fließend zu vollziehen, beginnen wir bereits jetzt mit der „Entflechtung“. In Neusiedl hatten wir einen freien Standort zur Verfügung und übersiedeln darum schon jetzt.“

13. November: Post bleibt geschlossen

Die Räumlichkeiten in der Unteren Hauptstraße werden derzeit für die Übersiedlung vorbereitet. Das Geschäftslokal wird allerdings – so wie früher – nur über einige Stufen erreichbar sein. Um den Kunden dennoch barrierefreien Zugang gewährleisten zu können, soll eine Hebebühne eingebaut werden.

Die Übersiedlung findet am 13. November statt. „An diesem Tag ist die Filiale geschlossen, Kunden können benachrichtigte Sendungen jedoch bereits an der neuen Adresse abholen“, betont Schrammel.

Ab 14. November hat die Neusiedler Postfiliale am neuen „alten“ Standort durchgehend von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Damit dürfen sich Kunden über erweiterte Öffnungszeiten freuen, denn die Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr fällt weg.

Darüber hinaus wird es eine vollausgestattete Selbstbedienungszone geben. „Mit Abholstation, Frankierautomat und Versandbox. Rund um die Uhr können Sendungen abgeholt und versendet werden“, erklärt die Post-Sprecherin, „ebenso können alle bisherigen Post-Services und Dienstleistungen wie Bank, Energiewechsel, Telekommunikation und so weiter in Anspruch genommen werden.“