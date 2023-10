Illmitz: Weinlese erfolgreich abgeschlossen

Das Fest zum Abschluss der Illmitzer Weinlese fand am Hauptplatz und am Spritzerstand „Zehentner“ statt und bot den Gästen ein vielfältiges Erlebnis bei perfektem Wetter. In einem wunderschönen Ambiente, begleitet von verschiedensten Gaumenfreuden und Schmankerl rund um Gans und Wein, wurde in ausgelassener Stimmung zelebriert.

Das vielseitige Programm, angefangen von der geführten Radtour des Vereins „RADONTOUR“ bis hin zur Livemusik der Blasmusikgruppe „Zamkehra“ und dem Duo „Die Freunde des Japaners“ und dem kostenfreien Shuttleservice mit Pferdekutschen, begeisterte die Besucherinnen und Besucher. Die Kutschen waren stets gut gefüllt und auch die Radtour erfreute sich großer Beliebtheit. Ein weiteres Highlight bildete das kulinarische Angebot aus dem Bartholomäusstüberl. Hier hatten die Gäste die Gelegenheit, saisonale Schmankerl rund um die Gans zu genießen. Außerdem präsentierten sieben Illmitzer Winzer eine erlesene Auswahl an Jungweinen.

„Unser herzlicher Dank gilt den teilnehmenden Betrieben, dem engagierten Team, das diese großartige Veranstaltung möglich gemacht hat, sowie all den fleißigen Helfern, die ihren Beitrag geleistet haben. Ebenso danken wir unseren zahlreichen Gästen, die diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht haben. Der Ümitza Leisahou 2023 war definitiv ein Volltreffer und wir freuen uns bereits darauf den Abschluss der Illmitzer Weinlese im nächsten Jahr wieder gebührend zu feiern“, so Bürgermeister Maximilian Köllner.