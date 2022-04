Gasthaus Frank lud zu Benefizkonzert

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Am vergangenen Samstag präsentierte Michael Hoffmann sein neu aufgenommenes Anti-Kriegs-Lied "Lasst's as leb'n", das schon 1998 im Zuge des Krieges im Kosovo entstanden ist. Bei vollem Haus wurden insgesamt 2.237 Euro an Spenden gesammelt, die von Gastwirt Martin Frank mit dem Gewinn des Abends auf 2.737 Euro erhöht wurden.

