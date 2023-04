Ukrainische Anerkennung: Urkunden für Hilfsaktion

Werbung

Mehr als ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine dauert der Krieg weiter an. Im Februar führten mehrere Gemeinden des Bezirks Spendenaktionen für die Ukraine durch (die BVZ berichtete), um das Leiden von ukrainischen Menschen in Kriegsgebieten etwas zu lindern. Ausgegangen ist dies vom Ukrainer Evgeniy Variagin, dessen Unternehmen „Rodina“ seinen Sitz in Nickelsdorf hat.

Die Sammelaktion wurde mit Unterstützung der Gemeinden des Bezirks, der freiwilligen Feuerwehren sowie der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden gemeinsam mit der „Green Chernobyl Charity Foundation“ durchgeführt. Dabei konnte durch Variagins Unternehmen ein voll beladener 7,5 Tonnen LKW voll mit Hilfsgütern in die Ukraine gebracht werden.

Nun wurden die Gemeinden und Organisationen, die sich um die Spendensammlungen bemüht haben, mit einer Urkunde von Evgeniy Variagin's „Green Chernobyl Charity-Foundation“ bedacht, die noch einmal die erbrachte Hilfeleistung bescheinigt und allen Beteiligten großen Dank ausspricht. Auch der Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl zeigt sich erfreut über die gute Zusammenarbeit: „Vielen Dank für die Unterstützung durch die freiwilligen Helfer in den Gemeinden und besonders allen Spendern! Mit dieser Aktion ist es gelungen den Menschen in der Ukraine ihre schwierige Situation zu erleichtern.“

