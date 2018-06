Derzeit herrscht im Gebäude des Bezirksgerichts hektisches Treiben: Übersiedeln steht diese Woche auf dem Programm. Nach eineinhalb Jahren im Ausweichquartier in der Franz-Liszt-Gasse, geht es für die Mitarbeiter wieder zurück in das eigentliche Gerichtsgebäude auf der Hauptstraße.

Die Sanierungs- und Bauarbeiten im denkmalgeschützten Haus sind nun abgeschlossen. Ab Montag, 11. Juni, werden alle Verhandlungen, der Parteienverkehr sowie der Amtstag wieder im alten Gebäude stattfinden.

Verlegung des Haupteingangs könnte anfangs noch Verwrirrung stiften

Das umgebaute Bezirksgericht - es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut - entspricht nun allen Anforderungen, die man sich von einer modernen Behörde erwartet. Vor allem in puncto Barrierefreiheit und Sicherheit hat sich einiges getan: „Wir haben hofseitig einen Zubau bekommen. Dort ist nun der barrierefreie Haupteingang sowie ein Lift untergebracht“, berichtet Reinhold Hodina, stellvertretender Leiter des Neusiedler Bezirksgerichts.

Die Verlegung des Haupteingangs von der Hauptstraße in die Gerichtsgasse könnte anfänglich noch für Verwirrung sorgen, sei aber notwendig geworden, um die notwendige Barrierefreiheit gewährleisten zu können.

Neben neuen Sanitäranlagen kann das sanierte Bezirksgericht auch mit einem behindertengerechten Leitsystem aufwarten. So sind etwa alle Türschilder zusätzlich in Blindenschrift geschrieben.

Moderne Standards erfüllt das Bezirksgericht nun auch in Sachen Sicherheit. Konnte man früher relativ ungesichert ins Gebäude, so kann man nun nur durch eine „Sicherheitsschleuse“ in die Amtsräume gelangen. „Tritt man durch den Haupteingang, kommt man zuerst in einen Vorraum, den man erst passieren kann, wenn die Sicherheitschecks es erlauben“, beschreibt Hodina.

Zur Freude der Mitarbeiter - vier Richter und weitere 20 Mitarbeiter sind im Bezirksgericht beschäftigt - gibt es im Gebäude nach den Umbauarbeiten nun mehr Büroraum. Die seit Jahren leer stehenden Justizgästezimmer im Obergeschoss und die ehemalige Dienstwohnung wurden umgebaut.