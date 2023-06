Pamhagen: Vila Vita Umbau abgeschlossen

Das mehr als 200 Hektar große Erholungsareal am Rande des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel wurde im Laufe des heurigen Jahres umgebaut, die BVZ berichtete. Einer der Hauptpunkte des Umbaus liegt in der Neugestaltung des Hauptrestaurants VITAVESTA, das nun in frischem Glanz erstrahlt. Es bietet nun eine großzügige Buffetlandschaft wie auch eine moderne Front-Cooking-Station, bei der man den Köchen direkt bei der Arbeit zusehen kann.

Das kulinarische Konzept der VILA VITA Pannonia erstreckt sich insgesamt über drei Restaurants und drei Bars, die von regionalen Schmankerln des Burgenlandes über internationale Buffets bis hin zur Gourmetküche alles erdenkliche bieten.

Das Hauptrestaurant der VITAVESTA mit bewohntem Storchennest auf dem Dach. Foto: Klaus Zwinger

Darüber hinaus wurden ehemalige Standard-Hotelzimmer zusammengelegt, um Platz für die doppelt so großen Pannonia Suiten zu schaffen, die mehr den Anforderungen des heutigen Klientels entsprechen. Auch im Bereich der Wellness wurde investiert. Der Indoorpool wurde erweitert, der Outdoorpool ist nun mehr als doppelt so groß. Die beliebte Schilfhüttensauna wurde ebenfalls saniert und eine neue Panorama-Selbstaufguss-Sauna wurde errichtet.

Hier ein Blick auf die Seeresidenzen auf der gegenüberliegenden Seite, die 2019 erbaut wurden. Foto: Klaus Zwinger

Ein weiteres großes Highlight sind die 19 exklusiven parkseitigen Residenzen am See. Diese stehen den Gästen ab Mitte Juli zu Verfügung. Die neuen Chalets verfügen über zwei getrennte Schlafzimmer mit je einem eigenen Badezimmer, über eine vollausgestattete Küche, eine Terrasse mit Blick in die pannonische Natur sowie einen privaten überdachten Parkplatz direkt vor dem Hauseingang.

