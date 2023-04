Feierliche Grundsteinlegung für die „Neue Mitte“ in Gols

Werbung

So wird die "Neue Mitte" aussehen. Foto: Birgit Böhm-Ritter

Im Zuge der Arbeiten werden außerdem ein Festplatz, ein Tourismusbüro in Kombination dem Postpartner und eine öffentliche WC-Anlage gebaut. Das bestehende Kriegerdenkmal wird neugestaltet. Die Abwicklung erfolgt mittels Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde Gols und der Projektentwicklung Burgenland (PEB). Die Bauzeit beträgt ungefähr ein halbes Jahr. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro.

Mit dem Startschuss für den Bau der „Neuen Mitte Gols“ werde das nächste wichtige kommunale Vorhaben in die Wege geleitet, bei dem die PEB bei der Umsetzung eine maßgebliche Rolle spielt, zeigt sich Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner erfreut. „Die Projektentwicklung Burgenland hat sich in den letzten zwei Jahren rasch als professioneller und verlässlicher Partner der burgenländischen Gemeinden bei der Realisierung von Infrastrukturprojekten etabliert. Das positive Feedback vieler Bürgermeister zeigt uns, dass wir mit der Gründung der PEB absolut richtig gelegen sind“, so der Landesrat. Das wird auch von der bisherigen Bilanz untermauert: Bislang wurden von den Kommunen insgesamt 178 Projekte eingemeldet. In den Jahren 2023 und 2024 werden 37 Projekte umgesetzt. „Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können“, unterstrich Dorner.

„Hauptplatz soll zu belebten Platz für alle Generationen aufblühen“

Der Hauptplatz hat in jedem Ort eine zentrale Bedeutung. So auch in der Marktgemeinde Gols, wo nicht nur die Grundsteinlegung der NEUEN MITTE GOLS erfolgen soll, sondern Vergangenheit mit Zukunft vereinigt werden soll. Am Anfang stand ein Ideenwettbewerb, den das Projekt von Thomas Sieber und seinen Kollegen Nina Haider, Lukas Malli und Karin Andert im Rahmen einer Bürgerbefragung gewonnen hat.

Vorgaben waren eine Umgestaltung, Verkleinerung und Adaptierung des Kriegerdenkmales, eine Umgestaltung bzw Abriss des alten Spargebäudes, die Einarbeitung eines Verkehrskonzeptes, Einarbeitung von Park- und Grünflächen zur optischen Hebung und eine Einarbeitung des ortskernseitigen Nachbargrundstückes des Weinkulturhauses. Dieser Platz soll zu einem lebendigen Dorfplatz werden. „Die Summakuchl, schöne Grünflächen, nette Sitzgelegenheiten, das bewährte Weinkulturhaus und das geplante ,House of Wine‘ sollen dafür sorgen, dass unser Hauptplatz zu einem belebten Platz für alle Generationen aufblüht“, freut sich Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Kilian Brandstätter.

Ein großer Dank des Bürgermeisters Kilian Brandstätter ging an den Golser Gemeinderat. Foto: Birgit Böhm-Ritter

Der Bürgermeister bedankt sich vor allem beim Gemeinderat, wo für dieses Projekt ein einstimmiger Beschluss gefasst wurde. Herzlich bedanken möchte er sich natürlich beim Kameradschaftsbund und beim Österreichischen Kriegsopferband, die von Beginn an Begleiter dieses Projektes waren.

