Grüne-Kritik: Parndorf-Outlet größter Lichtverschmutzer

In den 90er Jahren sang Austropop-Legende Ludwig Hirsch vom „Sterndal schaun“. Voraussetzung dafür ist eine dunkle Umgebung und die findet man heute selten. Vor allem im Nordburgenland ist das Sternebeobachten schwierig geworden. Die Lichtverschmutzung ist im Landesnorden weit größer als im Rest des Landes. Die Großstädte Wien und Bratislava leuchten bis in die Region, die Zentren Neusiedl am See und Parndorf tragen das Übrige bei.

Das Streulicht rund um das Outlet Center sei der größte Lichtverschmutzer im Nordburgenland, kritisiert der GRÜNE Umweltsprecher Wolfgang Spitzmüller und warnt: „In den letzten zehn Jahren hat sich die Lichtmenge über das gesamte Gebiet um fast zehn Prozent erhöht. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt, die wir dringend erhalten müssen.“

Satellitendaten würden zeigen, dass das Streulicht bis in den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel reiche.

Die Kritik der Grünen zielt vor allem auf die Beleuchtung nach Geschäftsschluss ab. Die Beleuchtung von Verkehrswegen sei notwendig, aber alles, was darüber hinausgehe, müsse im Sinne des Energiesparens, des Artenschutzes und der Gesundheit der vielen Menschen im Einzugsgebiet heruntergefahren werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kritik der Grünen einer unnötigen Lichtverschmutzung weist Mario Schwann, General Manager im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf, zurück: „Nach Geschäftsschluss werden die Centerbeleuchtungen des Designer Outlet Parndorf sehr zeitnahe auf ein Minimum reduziert – auf die ausschließlich für Sicherheitsnotwendigkeiten nötige Minimal-Beleuchtung“, sagt er auf Anfrage der BVZ. Außerdem habe man im Center bereits auf die energiesparenderen LED-Leuchten umgestellt.

„Das Designer Outlet Parndorf legt sich selbst höhere Umweltstandards auf, als vom Gesetzgeber gefordert. Dies beginnt beim Vogel- und Insektenschutz und geht bis zur Wasserversorgung und Wasserentsorgung, Energiebeschaffung, den Reinigungsmitteln, der Landschaftspflege und auch den Materialien, die wir bei Geschäftsausstattungen zulassen“, erklärt Schwann.

Sein Kollege im benachbarten Einkaufszentrum PADO Ulrich Mörzinger weist darauf hin, dass die Geschäftsbeleuchtung (Geschäftslogos) centerseitig nur bis Geschäftsschluss leuchte, die Mieter aber unterschiedliche Öffnungszeiten hätten: „Die Beleuchtung der Innenflächen wird von den Shops individuell geregelt. Da wir auch über zahlreiche Gastronomiebetriebe, die an sieben Tagen pro Woche bis 23 Uhr geöffnet haben, verfügen, bleibt der Parkplatz und der Außenbereich des Centers bis dahin beleuchtet. Ohne ausreichende Außenbeleuchtung wäre ein sicherer Betrieb im Sinne der Kunden abends nicht zu gewährleisten.“

