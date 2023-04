St. Martins Therme ist erster Green Care-Betrieb des Landes

Werbung

„Ich freue mich besonders darüber, in welcher Weise die St. Martins Therme & Lodge mit ihren Angeboten Verantwortung für die Menschen der Region übernimmt. Mit dem Green Care-Betrieb ist ein ganz besonderer Bildungsort für Jung und Alt entstanden, an dem sich Umweltpädagogik und Gesundheitsförderung wunderbar ergänzen“, so Bildungslandesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler. „Die Green Care-Angebote sind Teil des Gesamtkonzeptes unseres Unternehmens. Gerade der Kontakt mit den Tieren bietet den Besucherinnen und Besuchern Erlebnisse, die in dieser Form einzigartig sind. Daher setzen wir uns auch sehr für den Schutz und Fortbestand alter Nutztierrassen wie der Barockesel und der Zackelschafe ein“, betont Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge. „Green Care bietet als innovative Sparte der Diversifizierung nicht nur bäuerlichen Familienbetrieben neue Perspektiven, sondern erweitert auch die Möglichkeiten von Unternehmen mit eigener Landwirtschaft wie der St. Martins Therme & Lodge. Wir gratulieren sehr herzlich zur Re-Zertifizierung und Hoftafel und freuen uns über den ersten Green Care-Betrieb im Burgenland“, so Bernadette Putz, Vorstandsmitglied des Vereins Green Care Österreich.

Tiergestützte Angebote für die Region

Das Gut St. Martins, die ökopädagogische Landwirtschaft der St. Martins Therme & Lodge, umfasst 6 ha Grünland und ist eingebettet in eine großzügige Thermallandschaft mit einem 8 ha großen Naturbadesee und 11 ha Grünland in unmittelbarer Nähe zu Teilgebieten des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel. Die gesamten landwirtschaftlichen Flächen sind im ergebnisorientierten Naturschutzplan verankert und werden nach strengen Auflagen bewirtschaftet. „Seit 2009 gibt es die Abteilung für Naturerlebnisprogramme & tiergestützte Ökopädagogik“, so Mag.a Elke Schmelzer, die als Biologin, Zoopädagogin, zertifizierte Erwachsenenbildnerin und Naturvermittlerin sowie Fachkraft für Tiergestützte Intervention der St. Martins Therme & Lodge diesen Bereich aufgebaut hat. „Wir freuen uns sehr, unsere vielfältigen Angebote jetzt auch als rezertifizierter Green Care-Betrieb anbieten zu können und damit ein weiteres Zeichen für die Qualität unserer Programme zu setzen“, so Schmelzer anlässlich der Hoftafelverleihung weiter.

Die tiergestützten Green Care-Angebote der St. Martins Therme & Lodge richten sich an die Gäste sowie an Menschen und Unternehmen der Region. Familien und Schulklassen wird die Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks im Rahmen der Ökopädagogik auf einzigartige Weise nähergebracht, Erholungssuchende erwartet ein entschleunigendes Programm mit zertifizierten Schafen, Hühnern und Barockeseln und für Firmen und Gruppen werden Seminare mit den Schwerpunkten Kommunikation, Führungskompetenz und Selbstwirksamkeit angeboten.

