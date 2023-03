Wasserleitungsverband Nord: Klimawandel bringt neue Herausforderungen

Werbung

Im Bereichsgebiet des Wasserleitungsverbands Nordburgenland (WLV NB) sind tiefe Grundwasserstände zu beobachten. In den nordöstlichen Regionen Österreichs hat es über mehrere Jahre hinweg schlicht zu wenig geregnet. Auch in den angrenzenden Bergregionen wie Schneeberg und Rax waren die Schneehöhen deutlich geringer als gewöhnlich. Im Bereich des Südlichen Wiener Beckens misst man zum Teil historischen Tiefststände. In dessen östlichem Randbereich betreibt auch der WLV NB wichtige Brunnenanlagen in Neudörfl und Neufeld. Auch in anderen Regionen bzw. Grundwasserkörpern des Verbandsgebietes sind tiefe Grundwasserstände zu verzeichnen. Für die herannahende Sommersaison ist dieses Situation eine Herausforderung.

Brunnen in Neudörfl Foto: Wasserleitungsverband Nordburgenland

Um diesen Herausforderungen gut gerüstet entgegentreten zu können, werden seitens des WLV NB laufend Verbesserungen und Ausbauten im Bereich des Wasserversorgungssystems durchgeführt. Alle Anlagen werden zudem in den Wintermonaten routinemäßig auf den neuesten Stand gebracht, um einen möglichst ungestörten Betrieb in den Sommermonaten zu gewährleisten.

Erschließung neuer Wasserspender

Ein besonderer Schwerpunkt der letzten Jahre sind die Erkundung und Erschließung neuer Wasserspender, um neue Grundwasserressourcen für die Wasserversorgung verfügbar zu machen. So sind in den letzten Jahren bereits umfangreiche Ausbauvorhaben bzw. Brunnenerrichtungen in Kittsee, Winden, Gols und Neusiedl durchgeführt worden. Aktuell wird intensiv an der Einbindung neuer Brunnenanlagen in Wimpassing gearbeitet. Neue Brunnen wurden auch in Nickelsdorf errichtet, und in vielen Bereichen wie Deutsch Jahrndorf, Zurndorf, Pama, Frauenkirchen, etc., werden Erkundungen des Untergrundes mittels sogenannter „Geoelektrik“ und Erkundungsbohrungen durchgeführt.

„Insgesamt handelt es sich um ein außergewöhnlich ambitioniertes Grundwassererkundungs- und Erschließungsprogramm, welches bereits wesentliche Erfolge zeitigt“, gibt sich der Technische Betriebsleiter, DI Dr. Helmut Herlicska, überzeugt.

Partnerschaften sichern Versorgung

„Zusätzlich zu den Grundwassererschließungen sind die Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Wasserversorgern von großer Wichtigkeit“, erläutert der Obmann des WLV NB, Ernst Edelmann. „Zu verweisen ist insbesondere auf die bereits seit Jahrzehnten bestehende Kooperation mit Wiener Neustadt, wo über eine seit den 1980er Jahren bestehende Wasserleitung regelmäßig Wasser zur gegenseitigen Absicherung ausgetauscht wird“, meint er. Zusätzlich zu dieser bestehenden Kooperation gäbe es auch noch Verbindungen zu anderen Wasserversorgern in Niederösterreich, wobei Bruck an der Leitha, Hochwolkersdorf und Lichtenwörth zu nennen sind.

Im Sommer: Empfehlungen zur Einschränkung des Wasserverbrauchs möglich

Obwohl die Spitzenzeiten des Wasserverbrauchs im Hochsommer herausfordernd werden, versichert der WLV NB, dass die Versorgung der Haushalte mit Wasser auch dann gesichert ist. „Lediglich beim Wasserverbrauch außerhalb der Haushalte (Gartengießen, Pools, etc.) könnte es in der Hochverbrauchszeit erforderlich sein den Verbrauch zu reduzieren. Wasser-Sparmaßnahmen bei der Hygiene oder dem sonstigen Haushaltsverbrauch sind allerdings weder notwendig noch zielführend“, gibt sich der Obmann, des WLV NB, Ernst Edelmann, überzeugt.

