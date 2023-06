Parndorf: Gleich zwei Unfälle auf A4 in kurzer Zeit

Der erste ereignete sich am Morgen des 26. Juni kurz vor 6 Uhr früh. Die FF Parndorf wurde zu einer T1 Fahrzeugbergung mit dem Stichwort „PKW gegen LKW“ auf der A4 zwischen Parndorf und Knoten Bruckneudorf alarmiert. Binnen sechs Minuten rückten die freiwilligen Einsatzkräfte zur Stelle des Unfalls, in den zwei PKWs und ein LKW verwickelt waren, aus. Vor Ort angekommen vermutete man das Schlimmste: Ein PKW steckte in Seitenlage zwischen einem LKW und der Mittelleitplanke fest. Nach einer Erkundung durch den Einsatzleiter konnte allerdings Entwarnung gegeben werden: im PKW befand sich keine Person mehr, diese wurden bereits von der Rettung versorgt und auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der verunfallte PKW eingeklemmt zwischen Leitplanke und LKW. Foto: FF Parndorf

Die Aufgabe der FF Parndorf bestand daraufhin im Bergen der Fahrzeuge sowie im Binden der ausgelaufenen Betriebsmittel. Die Bergung des PKW erwies sich allerdings als schwierig, da dieser zwischen LKW und Seitenplanke eingeklemmt war. Schließlich gelang das Manöver unter Anwendung einer Seilwinde doch, und beide verunfallten PKWs wurden im Anschluss mit dem Kran der Feuerwehr von der Fahrbahn gehoben und sicher abgestellt. Der LKW wurde von einer Firma wieder in Betrieb gebracht und unter Absicherung der Polizei von ebenfalls von der Fahrbahn entfernt. Die Freiwillige Feuerwehr stand für diesen Einsatz mit zehn Einsatzkräften für rund zweieinhalb Stunden in Einsatz.

Nächster schwerer Unfall nur zwei Tage später

Heute, Mittwoch, kam es zu einem größeren Unfall, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Parndorf ausrücken musste. Ungefähr an derselben Stelle, aber in die andere Fahrtrichtung, kam es kurz vor 7 Uhr früh zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Drei der vier Fahrzeuge waren weiter fahrbereit, eines musste abgeschleppt werden. Dabei wurde auch eine Person verletzt.

Eines der vier am Auffahrunfall beteiligten Fahrzeug musste abgeschleppt werden, die übrigen waren weiter fahrbereit. Foto: FF Parndorf

Der Einsatz dauerte eine gute Stunde, die Freiwillige Feuerwehr Parndorf war mit elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. „Wir sind leider sehr gefordert in letzter Zeit“, berichtet der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Parndorf, Stefan Wallentich. „Allein in dieser Woche waren es fünf Einsätze, zu denen wir gerufen wurden, Montag zwei, gestern zwei und heute einer“, so Wallentich weiter.