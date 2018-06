In der Tourismusgemeinde befindet sich eine der wenigen archäologischen Fundstätte aus der frühmittelalterlichen Zeit der Awaren. Seit 2014 sind Experten der Universität Innsbruck, des Naturhistorischen Museums Wien und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik damit beschäftigt, die zahlreichen Entdeckungen zu analysieren. Anfang Juli soll die Reise in die Vergangenheit fortgesetzt werden.

Bereits in den 70-er Jahren wurden erste Entdeckungen dieser Art anhand menschlicher Knochenfunde gemacht, nun wurde dem Rätsel mithilfe von Geophysik und genetischer Verfahren auf den Grund gegangen. „Magnetfeldmessungen ersparen Zeit, Mühe sowie eine unnötige Zerstörung des Bodens. So werden im Untergrund vorhandene Strukturen sichtbar, die dann archäologisch analysiert werden können.

Lediglich an den in Weingärten vorhandenen Eisenbeständen scheitert die Methode, da das Erdmagnetfeld überstrahlt wird“, erläutert Ralf Totschnig von der ZAMG das Verfahren. In den vergangenen Jahren wurden damit 18,4 Hektar Grundfläche auf dem Podersdorfer Hotter einer näheren Betrachtung unterzogen, der Ried Winkeläcker hat sich dabei als wahre Fundgrube erwiesen.

Siedlungsfund aus der römischen Kaiserzeit

„So entdeckten wir mehrere bislang völlig unbekannte Siedlungen, Wege und Bestattungsplätze aus der Zeit der Urgeschichte bis ins Mittelalter. Zuletzt fanden wir Spuren eines Gehöfts, das aus der römischen Kaiserzeit stammen dürfte und von der Form her Funden in Carnuntum ähnelt“, so Totschnig weiters.

Bei den Ausgrabungen im vergangenen Sommer wurden zudem menschliche Überreste, ein Textilfund sowie zahlreiche Grabbeigaben, wie Kompositbögen, Köcher- und Gürtelbeschläge, eine S-Fibel (=Verschluss für das Obergewand der Frauen) und Pferdeknochen ans Tageslicht gebracht. Bereits im Jahr 2016 wurde man im Rahmen des Projektes auf eine hockend begrabene Frau aufmerksam, 2017 wurden weitere in einem Grubenhaus bestattete Personen, meist jungen Alters, entdeckt. „Die Art ihrer Bestattung machen diesen Fund so besonders“, erzählt Tobias Bendeguz vom Institut für Archälogie der Universität Innsbruck.

Die Überreste der im Grubenhaus begrabenen Männer, Frauen und Kinder sind nahezu vollständig erhalten. Sie sind westeurasischer Herkunft und zum Teil miteinander verwandt. Die Männer weisen trotz zahlreicher Verletzungen eine robuste und massive Statur auf, die Frauen sind zierlich und klein. Mit schlechten Zähnen und Kariesbefall hatten die Bewohner auch zur damaligen Zeit bereits zu kämpfen, die eher ärmlichen Grabbeigaben (Gürtelbeschläge und Schleifsteine) sind ebenso vorhanden. Die ungewöhnlichen Funde geben Einblick in das Alltagsleben der im Frühmittelalter auf dem Gebiet des Neusiedler Sees ansässigen Awaren und zeugen von einer Vielzahl weiterer unentdeckter Relikte.