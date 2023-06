„Katzenhasser“ treibt in Kaisersteinbruch sein Unwesen

Es sind unruhige und ungemütliche Zeiten für KatzenbesitzerInnen in Kaisersteinbruch. Seit mehreren Wochen verschwinden die vierbeinigen Lieblinge spurlos- in zwei Fällen wurden verstümmelte Körper gefunden. Erst vergangenes Wochenende wurde Kater „Tiger“, nachdem er mehrere Tage nicht heimgekehrt war, schwerverletzt am Straßenrand entdeckt. Das verwunderliche daran sind nicht nur seine schweren Verletzungen, die von einer Ärztin der „Tierklinik Parndorf“ im Befund als „skalpiert“ und „mit mehreren Frakturen und zum Teil abgerissen“ beschrieben werden, sondern auch der Umstand, dass das Tier völlig trocken war - und das nach den schweren Regenfällen der vergangenen Tage.

„Es drängt sich der Verdacht auf, dass es sich um eine gezielte Tierfalle handelt, die irgendwo unter einem Dach stehen muss“, äußert sich die Besitzerin von „Tiger“, dessen Chancen sich von den zahlreichen Frakturen und Verletzungen zu erholen, als zu gering eingestuft wurden und er darum euthanasiert wurde.

Diese Vermutung deckt sich mit dem Befund der Tierklinik, in dem von einer „möglichen Fallenverletzung“ die Rede ist. Eine weitere betroffene Anrainerin möchte an dieser Stelle nicht unbedingt Boshaftigkeit unterstellen: „Meine zwei Kater sind Anfang April innerhalb einer Woche verschwunden. Einen davon habe ich wenige Tage später überfahren am Straßenrand entdeckt. Es kann sich hierbei auch um einen Zufall handeln, aber ich glaube, dass hinter all diesen Vorfällen mehr steckt und sie zusammenhängen.“

Ein weiterer Anrainer ist überzeugt davon, dass es ein „Katzenhasser“ ist, der gezielt handelt. „Es kann natürlich auch sein, dass es sich um eine Marderfalle handelt und unsere Vierbeiner versehentlich in diese Fallen tappen“, erklärt eine weitere Anrainerin, „aber wenn diese Fallen, irgendwo stehen und so leicht zugänglich sind, dann können auch unsere Kinder in Gefahr sein, wenn sie in der Gegend unterwegs sind.“ Grundsätzlich ist man sich unter den BesitzerInnen einig, dass das Verschwinden ihrer Lieblinge einen Zusammenhang hat und es jemanden in der Ortschaft gibt, dem oder der die Vierbeiner ein Dorn im Auge sind.

Diese Meinung vertritt auch Ortsvorsteher Josef Hofer (SPÖ), der sich „empört zeigt, dass es so jemanden im Ort gibt“. Auch Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ) ist „entsetzt“ und fragt sich: „Was fällt so einem Menschen als nächstes ein?“ Zahlreiche TierbesitzerInnen sind nun in hellem Aufruhr und lassen ihre Schützlinge nachts nicht mehr unbeaufsichtigt nach draußen. Mit Flugzetteln und über die sozialen Medien versucht man sachdienliche Informationen einzuholen und sich zu vernetzen. Eine Anzeige bei der Polizei wird demnächst stattfinden. Zusätzlich zum Schmerz über den Verlust der Haustiere, hat sich in der kleinen Ortschaft auch das Gefühl des Misstrauens und der Verdächtigungen ausgebreitet, da jeder und jede Betroffene spekuliert, wer der oder die „KatzenmöderIn von Kaisersteinbruch“ sein könnte.

