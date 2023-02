Frauenkirchen: Vandalismus nach der Gemeinderatssitzung

„Traurig, dass kreative Fähigkeiten so an Autos und Fassaden verschwendet werden“, so Vize-Bürgermeister Matthias Doser (SPÖ) aus Frauenkirchen nach einer mutmaßlich politisch motivierten Aktion.

Am Montag, dem 19. Dezember wurde im Gemeinderat Frauenkirchen eine Sitzung abgehalten. Nach deren Ende spätabends fuhr der Gemeindevertreter nach Hause. Ihm fiel auf, dass sein Auto zwei Schäden, die davor noch nicht existierten, aufwies. Jemand hat auf beiden Seiten des Autos Kratzer über die gesamte Länge des Fahrzeugs verursacht. Quer über das Firmenlogo mit dem Namen des Vizes.

Auch die Fassade eines langjährigen SPÖ-Mitglieds und ehemaligen Stadtrates wurde an demselben Abend noch beschmiert. Foto: Gottfried

In der gleichen Nacht passierte ein weiterer Akt mutmaßlich politisch motivierten Vandalismus. Die Fassade eines ehemaligen Stadtrates von Frauenkirchen wurde mit schwarzer Farbe willkürlich beschmiert.

Offensichtlich war das Ziel reiner Zerstörungswille. An einer Stelle kann ein großes „A“ erkannt werden. Über dessen Bedeutung kann man spekulieren, jedoch legt der offensichtlich blinde Wille, Schaden zu verursachen, Obszönes nahe.

