Bezirk Neusiedl: Bauernbund präsentiert Kandidaten für Kammerwahl

Diese sind in folgender Reihung: Werner Falb-Meixner (Zurndorf), Christine Riepl (Gols), Ernst Tschida (Pamhagen), Ilse Schmidt (Nickelsdorf), Johannes Schulz (Gattendorf), Helga Bruckner (Andau), Mario Mülner (Neusiedl am See), Renate Waldherr (Frauenkirchen), Martin Kummer (Podersdorf), Maria Bezenek-Salvamoder (Kittsee), Dietmar Loos, Apetlon, Evelyn Michlits (St. Andrä). Laut einer Aussendung des Burgenländischen Bauernbundes präsentieren sie die Grundbesitzer und alle bäuerlichen Produktionssparten und Erwerbsarten in ihrer Region.

Das Programm der Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Bezirk Neusiedl am See lautet: Eigentum schützen – keine Baulandabgabe; Bewässerung absichern – statt CO2 importieren; Regionalität fördern – Vorrang für heimische Bauern; alle Kammermitglieder unterstützen – Beratung ausbauen; Bezirksreferate erhalten – Beratung vor Ort; Investitionen & Innovation ermöglichen – leistbare Energie

„Unsere Bäuerinnen und Bauern kümmern sich verlässlich, die Menschen in unserem Land mit hochqualitativen, gesunden und leistbaren Lebensmitteln zu versorgen. Dazu braucht es eine professionell arbeitende Interessenvertretung. Die Kandidatinnen und Kandidaten des Bauernbunds wollen mit ihrem Arbeitsprogramm auch in den nächsten fünf Jahren die Arbeit der bäuerlichen Familienbetriebe nachhaltig unterstützen und die Voraussetzungen für eine weiterhin flächendeckende Landwirtschaft sicherstellen“, so Niki Berlakovich und Bezirksspitzenkandidat Werner Falb-Meixner.

Wahlberechtigt ist, wer einen land- oder forstwirtschaftlichen Hauptberuf oder ein dafür nutzbares Grundstück über 5.700 Quadratmeter hat.

