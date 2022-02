Blunzn, Bratwürstl, Kesselfleisch, saure Leber und mehr......gab es am Samstag, den 26. 02. 2022, bei Nati's Boxenstopp in Frauenkirchen zu verspeisen.

Viele Menschen nahmen diese Einladung auch an, was ganz deutlich in den Innenräumen, aber auch aussen im Zelt zu sehen war.

Da freut man sich schon wieder auf die nächste Veranstaltung.

