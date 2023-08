Bezirk Neusiedl: Das ist los am Wochenende!

Neusiedler Stadtfest. Am 5. August verwandelt sich die Hauptstraße in Neusiedl am See ab 9 Uhr wieder zur Partymeile. Auf fünf Bühnen bietet der Veranstalter, der Kulturverein Impulse, ein großartiges Musikprogramm. Eröffnet wird um 10 Uhr auf der Hauptbühne vor dem Rathaus mit einem Bieranstich und anschließendem Frühschoppen mit der „D´Oriiginal Sautanzmusi“.

Foto: Klaus Zwinger