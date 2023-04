Event-Tipps: Was tut sich im Bezirk Neusiedl?

Landesrätin Daniel Winkler lädt im Rahmen des Surf Openings am 28. April zum Familienfest ins Strandbad Neusiedl am See. Ein abwechslungsreiches Programm für Familien, Schule am Strand für Schülerinnen und Schülern und das Finale der Song Challenge mit burgenländischen Jungmusikerinnen und -musikern wird geboten.

Foto: Christoph Novak, Christoph Novak