Termin-Tipps: Viel los im Bezirk Neusiedl!

Sommerkonzert der Militärblasmusik Burgenland am 29. Juni am Hauptplatz in Illmitz: Es erwartet Sie eine bunte Mischung aus leichter Unterhaltungsmusik, gemischt mit stimmigem Gesang und unterhaltsamer Moderation. Sängerin Sabine Gabriel und Musikmeister Rudolf Raimann interpretieren unvergessliche Polkamelodien von Ernst Mosch.Sänger Ludwig Goldenitsch hat wieder eine gefühlvolle Popballade einstudiert. Beginn 19 Uhr

Foto: LPD Burgenland