Das ist los im Neusiedler Bezirk!

24. AUGUST

Halbturn: „Gartenlust auf Schloss Halbturn“ vom 24.8. bis 27.8., 10 bis 18 Uhr. Infos unter www.gartenlust.eu.

Illmitz: „Ein Labyrinth aus Schilf“ – Kanutour am Neusiedlersee. Beginn ist um 5.30 Uhr. Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Neusiedl/See: „Weingenuss und Nachtwächtererlebnis“ um 19.30 Uhr im Weingut Thomas Haider. Anmeldungen unter 02167/2229 oder info@neusiedlamsee.at.

Podersdorf/See: „Sonn Wein Chanson“ um 19 Uhr an der Mole beim Leuchtturm.

25. AUGUST

Frauenkirchen: „Der nackte Wahnsinn“ – Theaterstück von Michael Frayn am 25.8. und 26.8., jeweils um 19.30 Uhr in der Aula der Mittelschule. Kartenreservierungen unter 0664/4110502 oder tzwinger@aon.at.

Frauenkirchen: Live Musik mit „Tom Walk“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Gols: „Sundowner“ am Weingut Allacher. Beginn ist um 17 Uhr. Infos unter 02173/3380 oder wein@allacher.com.

Illmitz: „Steppe soweit das Auge reicht – Hutweideflächen im Seewinkel“ – Exkursion um 15.30 Uhr. Anmeldungen erforderlich unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Kirtag in Illmitz vom 25.8. bis 28.8. am Hauptplatz, am Sportplatz und im Pfarrgarten. Programm: www.illmitz.info.

„Pellmann wandert um den Neusiedlersee“ – Lesewanderung von Lukas Pellmann. Informationen und Stationen unter www.lukaspellmann.wordpress.com.

Neusiedl/See: „5 Jahre Kiwanis KC Neusiedl am See/Tabor“ – Mulatschag um 17.30 Uhr in der Csarda.

Nickelsdorf: 66. Bundesentscheid Pflügen vom 25.8. bis 27.8. auf den Pannonia Fields. Informationen und Programm unter: www.landjugend.at.

Pama: 13. Pamaner Sommernachtslauf des VfB Energy Pam ab 17 Uhr.

26. AUGUST

Deutsch Jahrndorf: FF-Kirtag vom 26.8. bis 28.8. im Feuerwehrhaus. Start am Samstag um 19 Uhr, Sonntag um 10.30 Uhr – ökumenischer Gottesdienst, anschließend Frühschoppen. Montag ab 11 Uhr Küchenbetrieb.

Frauenkirchen: Oldies Schlager Party mit DJ Roman ab 21 Uhr in der Thermenarena. Um 16.30 Uhr – Damenfußballmatch.

Gattendorf: Spielefest der Kinderfreunde ab 14 Uhr im Alten Schulhof.

Gols: WeinWegGols Wanderung und Führung mit Start um 10 Uhr. Buchungen unter 02173/20039 oder info@weinkulturhaus.at.

Halbturn: Sommerfest des Weinbauvereins Winzerwerk im Gemeindezentrum. Beginn ist um 17 Uhr. Eintritt frei.

Illmitz: „Mit dem Nationalpark in den Tag“ – Exkursion um 6 Uhr. Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Illmitz: „Führung im Farradmuseum“, Zickhöhe 14 . Beginn ist um 10 Uhr. Informationen unter 0699/10110103.

Illmitz: Sportlerkirtag des FC Illmitz ab 18 Uhr im Sportzentrum.

Neusiedl/See: Sommerfest der Naturfreunde ab 11 Uhr am Grillplatz, Obere Wiesen.

Neusiedl/See: „20 Jahre Chiquitas“ – Konzert um 20 Uhr im Pfarrgarten. Bei Schlechtwetter im IMPULSE Stadl.

Parndorf: „Freundschaftsfliegen“ des FMC Seeadler ab 10 Uhr am Modellflugplatz.

27. AUGUST

Apetlon: Pfarrfest im Pfarrzentrum. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit dem MV. Um 9 Uhr heilige Messe in der St. Anna Kapelle, Kinderprogramm ab 15 Uhr. Um 17 Uhr Unterhaltung mit „Mir 2“.

Illmitz: Kirtagsmarkt von 8 bis 16 Uhr am Hauptplatz.

Jois: Open Air Kino am Hauptplatz. 19 Uhr Kinderkurzfilme: „Die Schnecke und der Buckelwal“ und „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“.

20.30 Uhr „Love Machine“. Eintritt freie Spende.

Kittsee: Pferdefest des Reit- und Fahrvereins ab 15 Uhr am Reitplatz.

Pama: Frühschoppen des UFC ab 11 Uhr in der UFC Arena.

Pamhagen: Familienfest des Tennisvereins ab 12 Uhr am Tennisplatz.

Parndorf: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr in der Volksschule.

Tadten: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr in der Volksschule.

28. AUGUST

Frauenkirchen: Circus-Camp „Vegas“ vom 28.8. bis 1.9., Anmeldungen unter 0665/65109105 oder circus-vegas@gmx.at.

Gols: „Sommer Yoga – all levels“ um 18.30 Uhr im Innenhof des Weinkulturhaus. Anmeldungen unter 0664/4222732 oder www.petraherzog.at.

Illmitz: Musikantenkirtag des MV Illmitz ab 16 Uhr im Pfarrhof.

Neusiedl/See: Gesellige Neusiedler Weinverkostung um 19 Uhr im Weinwerk. Anmeldungen unter 02167/2229 oder info@neusiedlamsee.at.

Pamhagen: Krämermarkt am Marktplatz.

29. AUGUST

Illmitz: „Der Sommer im Nationalpark“ – Exkursion um 16.30 Uhr. Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

30. AUGUST

Illmitz: „Ein Labyrinth aus Schilf“ – Kanutour am Neusiedlersee. Beginn ist um 16.30 Uhr. Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

WOCHENTIPPS

Frauenkirchen: „Hakuna Matata“, „SUP am See“ oder „Haustier Safari im Golf Cart“ August Highlights mit dem St. Martins Ranger. Anmeldungen unter 02172/20500-671 oder naturerlebnis@stmartins.at.

Gols: Erlebnisverkostung im Weinkulturhaus jeden Dienstag bis November um 16 Uhr. Anmeldungen unter 02173/20039 oder info@weinkulturhaus.at.

Gols: „Leiterwagerl Tour“ jeden Freitag bis Oktober in den Golser Weinbergen. Anmeldung unter 02173/2247 oder gerald@llacherwein.at.

Illmitz: Ferienspaß mit Kinderanimation bis 2.9., jeweils um 11 Uhr im Strandbad.

Neusiedl/See: Koryphäen Flohmarkt, Montag, 8 bis 13 Uhr und jeden 1. Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Neusiedl/See: „Noche de Musica“ – Live Musik jeden Mittwoch im August um 19.30 Uhr im La Takeria am See.

Neusiedl/See: „Jazz am See“ bis September, freitags um 18 Uhr im Seebad.

Neusiedl/See: Ferienspaß mit Kinderanimation bis 2.9., 11 Uhr im Seebad.

Podersdorf/See: „Showtime“ – Straßenkünstlershow jeden Dienstag und Mittwoch bis 30.8., um 20 Uhr am Platz der Champions.

Podersdorf/See: Seemarkt dienstags von 7 bis 13 Uhr am Marktplatz.

Weiden/See: Ferienspaß mit Kinderanimation bis 2.9., 11 Uhr im Seebad.

BAUERNMÄRKTE

Illmitz: 26.8., ab 9 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Neusiedl/See: Jeden Freitag von 9 bis 12.30 Uhr am Hauplatz vor dem Rathaus.

Pamhagen: Demeter Hofladen bei Familie Andert, Lerchenweg 16. Geöffnet jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr.

Parndorf: MARKT DER ERDE - SLOW FOOD EARTH MARKET Jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 14 Uhr. 2.9.: Kürbis & Co.