Was ist los im Bezirk?

3. NOVEMBER

Frauenkirchen: Live Musik mit „Tom Walk“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Illmitz: „Illmitzer Martiniloben“ vom 3.11. bis 5.11. sowie 10.11. bis 12.11. im gesamten Ort. Teilnahmegebühr (Kartenverkauf) im Pfarrheim zu entrichten. Geöffnet, Freitag von 12 bis 19 Uhr und Samstag von 12 bis 17 Uhr. Nähere Informationen und Programm unter www.illmitz.info.

„Apres Martini in Kathis World“ am 3.11. und 4.11. sowie 10.11. und 11.11., jeweils ab 21 Uhr.

Neudorf: Kirtag des ASV anlässlich 70 Jahre ASV Neudorf vom 3.11. bis 5.11. in der Veranstaltungshalle. Start am 3.11., um 21 Uhr mit der Party-Nacht und „Schalltaxi“. Fußballtag am 4.11., ab 10.30 Uhr. Sonntag um 9 Uhr hl. Messe, um 10.30 Uhr Festakt mit den Ehrengästen und Frühschoppen mit den „Carnuntum Bradlern“.

Neusiedl/See: Martiniloben – Tag der offenen Kellertür am 3.11. und 4.11., 16 bis 22 Uhr in den Weinbaubetrieben. Weinsegnung am 3.11., 15 Uhr vor der Stadtpfarrkirche. Informationen unter www.wein-neusiedlamsee.at.

Parndorf: Herbstkonzert mit dem Tamburizza-Orchester „Ivan Vukovic“ vom 3.11. bis 5.11., jeweils um 19 Uhr im Festsaal der Volksschule. Karten unter 02166/22772.

Podersdorf/See: Martiniloben – Tage der offenen Kellertür vom 3.11. bis 5.11. bei den teilnehmenden Winzern. Nähere Informationen und Programm unter www.podersdorfamsee.at.

Weiden/See: Weidener Martiniloben am 3.11. und 4.11. in den teilnehmenden Betrieben. Start am Freitag um 16 Uhr, Samstag um 14 Uhr. After Wine Party an beiden Tagen ab 18 Uhr im Feuerwehrhaus. Näheres Programm unter www.weidenamneusiedlersee.at.

4. NOVEMBER

Frauenkirchen: Live Musik mit „Weanna&Yankee“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Gols: „Big Bottles only“ um 14 Uhr im Weingut Wenzl-Kast.

Illmitz: „Kraniche und Gänse – Vorboten des Winters“ – Exkursion um 14.30 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Jois: Tag der offenen Bücherecke von 14 bis 17 Uhr.

Neusiedl/See: After Wine Party ab 21 Uhr im Feuerwehrhaus.

Gansl-Turnier um 14 Uhr am Golfplatz.

Pama: Kirtagsveranstaltung des UFC Pama ab 19 Uhr in der UFC-Arena.

Pamhagen: „30 Jahre Chor Varius“ – Dankgottesdienst um 18 Uhr in der Pfarrkirche, im Anschluss Agape am Pfarrplatz

5. NOVEMBER

Apetlon: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Pfarrzentrum.

Illmitz: „10 Jahre Abendmusik“ – Konzert um 17 Uhr in der Pfarrkirche. Eintritt frei.

Jois: Hubertusandacht des Jagdvereins um 14 Uhr bei der Hubertuskapelle.

Pamhagen: Herbstklang Konzert des MV Wallern-Pamhagen um 15 Uhr im GH Steiner.

Wallern: Blutspenden von 9 bis 15 Uhr im Pfarrzentrum.

6. November

Neusiedl/See: Monatsmarkt von 7 bis 12 Uhr.

7. November

Frauenkirchen: „Wege zur inneren Balance“ – Workshop im Rahmen der Aktion „Gesunde Pfarre“ um 18.30 Uhr im Kloster Frauenkirchen. Anmeldung und nähere Informationen unter 0676/880701704 oder philipp.jurenich@martinus.at.

Illmitz: „Babyplausch“ für alle Eltern mit ihren Babys (bis zwei Jahre) von 9 bis 11 Uhr im Seniorentageszentrum.

8. NOVEMBER

Mönchhof: Wirtshaussingen mit der „Museums-Banda“ im Dorfmuseum. Beginn ist um 18.30 Uhr. Infos unter www.musi-simperl.at.

WOCHENTIPPSDeutsch Jahrndorf: „Sonnenmarkt“ – mobiler Sozialmarkt jeden Dienstag von 10 bis 10.45 Uhr am Parkplatz des Gemeindeamtes. Informationen unter www.soogut.at.

Frauenkirchen: „Vogelberingung“ und „Waldohreule & Mäusebussard“ – November Highlights mit dem St. Martins Ranger. Informationen und Buchungen unter 02172/20500-700 oder safari@stmartins.at.

Gols: Erlebnisverkostung im Weinkulturhaus jeden Dienstag bis November um 16 Uhr. Anmeldungen unter 02173/20039 oder info@weinkulturhaus.at.

Illmitz: „Sonnenmarkt“ – mobiler Sozialmarkt jeden Mittwoch von 11.30 bis 12.30 Uhr am Parkplatz des Seniorentageszentrums. Informationen unter www.soogut.at.

Neusiedl/See: Koryphäen Flohmarkt, Montag, 8 bis 13 Uhr und jeden 1. Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Trauercafé der Hospizgruppe des Roten Kreuzes von 17 bis 19 Uhr in der Rotkreuz-Bezirksstelle. Informationen unter 0664/88987064 oder trauercafé.neusiedl@b.roteskreuzat.

St. Andrä/Zicksee: „Sonnenmarkt“ – mobiler Sozialmarkt jeden Mittwoch von 10 bis 11 Uhr am Parkplatz der Feuerwehr. Informationen unter www.soogut.at.

BEI DEN NACHBARN

3.11.: Breitenbrunn: Geführte Wandertour am Leithaberg nach Sommerein. Start ist um 9 Uhr. Anmeldung unter 0660/4637156 oder welcome@karinhartmann.at.

Purbach: Martiniloben am 3.11. und 4.11., Start ist am Freitag um 14 Uhr mit der Kellerwanderung (nicht geführt) durch die Weingüter der mitwirkenden Winzer. Samstag um 10 Uhr Stadtrundgang und Kellergassenführung. Anmeldung erforderlich, ab 14 Uhr Möglichkeit zur Kellerwanderung, Weinsegnung um 16 Uhr am Kellerplatz.

4.11.:

Donnerskirchen: Burgenländischer Sautanz mit der „Original Sautanzmusi“ ab 10 Uhr im Weingut Reichardt.

Purbach: „After Wine Party“ der Feuerwehr ab 20 Uhr neben dem Haus am Kellerplatz.

BAUERNMÄRKTE

Neusiedl am See: Freitag von 9 bis 12.30 Uhr am Hauplatz.

Pamhagen: Demeter Hofladen Familie Andert, Lerchenweg 16. Geöffnet Freitag von 15 bis 19 Uhr.

Parndorf: MARKT DER ERDE 1. Samstag im Monat, 9 bis 14 Uhr.

4.11.: „Gans gans anders“