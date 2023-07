Wohin am Wochenende im Neusiedler Bezirk?

Markt- und Spielfest in Weiden am See am 15. und 16. Juli. Neben Musik, Krämermarkt und gemütlichem Beisammensein bei kulinarischen Leckereien am Samstag freuen sich besonders die Kids auf das Fest am Markt. Am Sonntag warten tolle Preise, Spielestationen und ein Kinderflohmarkt.

Foto: malerisch_untalentiert