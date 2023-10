Parndorfs Haus für Vereine: Bau im Zeitplan

Das künftige Vereins- und Veranstaltungszentrum der Gemeinde Parndorf nimmt Formen an. Der Rohbau steht.

Laut Bauträger Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) ist man mit den Bauarbeiten nicht nur im Zeit-, sondern auch im Wirtschaftsplan. Läuft der Baufortschritt weiterhin ohne größere Verzögerungen, kann das Gebäude schon Mitte 2024 eröffnet werden.

Parndorfs Vereine können die Eröffnung kaum mehr erwarten, denn ein Großteil von ihnen wird bei Fertigstellung in das moderne und multifunktionelle Haus übersiedeln. „Viele Vereine trainieren momentan in der Volksschule. Dort läuft allerdings bis 18 Uhr die Nachmittagsbetreuung. Die Vereine können erst danach in die Schule. Für viele Kurse ist das eigentlich zu spät“, erklärt Bürgermeister Kovacs.

Der Regelbetrieb der Vereine soll im künftigen Vereinshaus nach einem Stundenplan eingeteilt werden. Das Gebäude bietet aber auch für größere und kleinere Veranstaltungen beste Bedingungen.

Die große Halle kann durch mobile Wände je nach Bedarf angepasst werden: für Veranstaltungen bis zu 150, bis 300 oder bis 450 Besucherinnen und Besucher.