ASVÖ Pamhagen: Der Schachriese vom Hanság

Die Anfänge in den 1980er Jahren waren bescheiden. „Weil wir gerne zusammensaßen und spielten, dachten wir uns, dass wir doch gleich einen Verein gründen können“, erklärt Stefan Gazos über die sechs Gründungsmitglieder, zu welchen auch er und sein Vater zählen. Im Folgejahr kam Hans Pollreisz hinzu. Er spielte bereits in den 1970er für den Parndorfer Schachverein. Als er nach Pamhagen zog, schloss er sich dem dortigen Verein an und brachte wertvolle Erfahrung mit. Bis 1997 arbeitete man sich langsam bis in die zweite Bundesliga vor.

Heute hat Pamhagen fünf Bundesliga-Teams. Die Herren kamen heuer in der zweiten Bundesliga auf Platz zwei und planen, nächste Saison wieder in die erste Liga aufzusteigen. Die Frauen, deren Liga in Österreich seit 2011 existiert, spielen in der ersten Bundesliga und mit drei weiteren Teams in der zweiten. Pamhagen hat einen Frauenanteil von 54 Prozent und spielt im Frauenbereich an der europäischen Spitze mit, wie sie letztes Jahr beim Sieg des „European Chess Club Cup“ bewiesen haben. Der Verein schrieb mit diesem Titel, der einem Champions-League-Titel im Fußball gleichkommt, österreichische Sportgeschichte (die BVZ berichtete). Pamhagen fehlen nur noch ein Meistertitel in der ersten Bundesliga sowie der Europa-Cup in der Allgemeinen Klasse.

Zwischen internationaler Stärke und regionaler Nachwuchsarbeit

Vieles ist aufgrund der einzigartigen Voraussetzung des Sports möglich. Professionelle Schachspieler trainieren in der Regel selbstständig. Trainingsanlagen oder -camps sind nicht notwendig. Der Saal des Stammlokals „Wirtshaus zum Türkenturm“ bietet optimale Bedingungen um ganze Turniere auszurichten, bei denen mehrere Partien gleichzeitig ausgetragen werden können. Man weicht aber auch gerne einmal in ein anderes Gasthaus oder das Feuerwehrhaus aus.

Die Regelungen erlauben es professionellen Schachspielerinnen und -spielern, in mehreren Ländern für je einen Verein bei der jeweiligen nationalen Meisterschaft zu spielen. Für internationale Turniere muss sich dann aber entschieden werden, wie es beispielsweise die Großmeisterin Elina Danieljan letztes Jahr tat. Sie stammt aus der Schachnation Armenien, wo der Sport sogar ein Pflichtfach in der Schule ist, und gilt dort als eine der Top-Spielerinnen. Für das größte Schachturnier Europas ging sie aber für den burgenländischen Verein an den Start. Pamhagen kann international beeindruckende Teams aufstellen. Die stärkste Frau im österreichischen Schach, Regina Theissl-Pokorná, spielt zum Beispiel zwar für Pamhagen, war aber nicht Teil des Teams, welches den Cup-Sieg ins Burgenland brachte.

Der Bereich des professionellen Schachsports ist trotz allem intern finanziell vom sonst bodenständig-familären Verein abgetrennt. „Die müssen sich selbst erhalten“, wirft Urgestein Stefan Gazos bei einem Gespräch im Wirtshaus lachend ein. Anders als in anderen Sportarten werden die Spielerinnen und Spieler pro Partie bezahlt und bekommen kein fixes Gehalt. Flüge, Hotels und dergleichen werden von Preisgeldern und Sponsoring abgedeckt. Letzteres führte auch zum Namensteil „ASVÖ“ des Schachclubs. Allein mit dem „Allgemeinen Sportverband Österreich“ als Sponsor kann man die überproportionale Größe des Vereins innerhalb des Burgenlandes bereits erahnen.

Der Nachwuchs spielt für den ASVÖ Pamhagen aber eine mindestens genau so große Rolle wie der Profibereich. Pamhagener, die selbst lange im Kader des Vereins gewesen sind und auf Bundesliga-Niveau gespielt haben, trainieren heute die nächste Generation. Ebenso finden Talente wie beispielsweise Dominik Horvath aus Eisenstadt eine sportliche Heimat beim ASVÖ Pamhagen. Er ist Österreichs jüngster Internationaler Meister aller Zeiten und auf dem Weg zum begehrten Titel „Großmeister“. Seit das Männer-Team der Pamhagener vor zwei Jahren in zweite Bundesliga abstieg, spielt er in der Kampfmannschaft Forchtensteins, um in der ersten Liga weiterhin wachsen zu können. Der ASVÖ Pamhagen ist aber zuversichtlich, auch mit den Herren bald wieder in der ersten österreichischen Bundesliga mitzuspielen.

