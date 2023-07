Nickelsdorf: KUGEL Verein feiert 20-jähriges Jubiläum

Der vielseitige Nickelsdorfer KUGEL-Verein (kurz für KUltur - GEschichte - Leben) feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Die Prämisse war schon von Anfang an, dass Geschichte und Kultur untrennbar miteinander verwoben sind. Deren Aufarbeitung im Rahmen des Vereins begann 2003 mit einer historischen Radfahrt in Nickelsdorf, geleitet und moderiert vom inzwischen ehemaligen Lehrer Professor Peter Limbeck aus Neusiedl. Mit ihm ist man bis heute, manchmal auch über die Grenzen Österreichs hinaus, auf den Spuren der Vergangenheit unterwegs. Die letzte kulturhistorische Veranstaltung fand am 21. Mai in Form eines Wandertags statt.

Als größter Verein in Nickelsdorf ist man auch thematisch sehr breit aufgestellt. Heute zählt man von Nickelsdorf bis nach Wien über 230 Mitglieder und veranstaltet unterschiedlichste Aktivitäten. Von historischen Wanderungen, Ausstellungen, Konzerten, bis hin zu mehrtägigen Ausflügen im In- und Ausland gibt es das ganze Jahr hindurch eine Vielzahl an Veranstaltungen.

Theaterpreis „Rot-Goldenes Brettl“

Außerdem gibt es im Rahmen des Kugel Vereins eine eigene Theatergruppe, die 2020 mit dem Stück „König Ubu“ gar mit dem Theaterpreis „Rot-Goldenes Brettl“ für die beste Aufführung geehrt wurde. Selbstverständlich ist auch Bürgermeister Gerhard Zapfl froh, einen derartig engagierten Verein im Dorf zu haben: „Der Kugel Verein ist eine wichtige Institution in Nickelsdorf. Wir sind sehr stolz, dass man solche Leute im Ort hat, die den Verein mit ihrer Kreativität und den immer abwechselnden Aktivitäten prägen“.

Und auch Vereinsobmann Michael Hörmann weiß, was er sich für die Zukunft wünscht: „Der Vielfalt unserer bisher so erfolgreichen Veranstaltungen der letzten 20 Jahre von KUltur, GEschichte und Leben sollen noch viele weitere Jahre für unsere Dorfgemeinschaft folgen!“ In der unmittelbaren Zukunft steht am kommenden Samstag das Fest zum 20-jährigen Jubiläum des Vereins in Form eines kubanischen Themenabends im Salzer Stadl an.