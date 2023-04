Grünflächen in Bruckneudorf durch Bauarbeiten zerstört

Werbung

„Enttäuscht und demotiviert“ zeigt sich der Obmann des Verschönerungsvereins Bruckneudorf, Umweltgemeinderat Bernhard Schütz. Über 600 Pflanzen, wie etwa Küchenschellen, diverse Krokusarten, Königskerzen und Felsennelken, wurden bereits vor zwei Jahren an den Grünflächen beim Bahnhofsvorplatz gepflanzt und seit dem gehegt und gepflegt. „In ehrenamtlicher Arbeit haben wir hunderte Stunden auf Knien damit verbracht, diese Grünflächen für die Allgemeinheit zu verschönern“, erklärt der engagierte Naturliebhaber Schütz. Grund für seinen Unmut sind die aktuell stattfindenden Bauarbeiten, die im Zuge des Fernwärmeanschlusses entlang des Bahnhofs stattfinden (die NÖN berichtete): „Dass es bei Bauarbeiten zu Kollateralschäden kommt, ist absolut verständlich, aber dass Gerätschaften und Baumaterial unachtsam auf den Grünflächen gelagert werden, ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Bereits im Herbst war es bei ähnlichen Bauarbeiten in der Nähe des Bauhofs zu Schäden an einer 150 Jahre alten Platane gekommen, deren Wurzeln durch Grabungsarbeiten schwer beschädigt worden sind. Die Kosten für die Setzlinge in der Höhe von rund 2.500 Euro, werden laut Vizebürgermeister Gerold Eder von der Burgenland Energie refundiert, „die um bessere Kommunikation bemüht ist“, wie es von der zuständigen Presseabteilung heißt. Darüber freut sich zwar Schütz, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass „die freiwillige Arbeitszeit und vor allem die Zeit, die die Pflanzen gebraucht haben, um ihre Schönheit zu entfalten, kann man nicht mit Geld aufwiegen und es wird wieder kostbare Zeit brauchen, bis sich die Pflanzen erholt haben beziehungsweise die neuen Pflanzen gesetzt sind und gedeihen können.“

