Grenzübergang Deutsch Jahrndorf: Fahrverbot durchgesetzt

Seit 2019 sind die Bewohner Deutsch Jahrndorfs, aber auch von Pama und Zurndorf einem ungewöhnlich hohem Verkehrsaufkommen ausgesetzt.

Als die Straße zwischen Deutsch Jahrndorf und der ungarischen Grenze (L202) im Jahr 2019 fertiggestellt wurde, nutzten Autofahrer aus aller Welt diese. Der weniger stark kontrollierte Grenzübergang wurde von Autofahrern als Ausweichroute verwendet um den beschäftigteren in Nickelsdorf zu umfahren. Dieser Zustand rief sowohl die Politik zur Handlung auf, als auch Bürgerinitiativen auf den Plan. Nun haben jahrelange Bemühungen Früchte getragen.

Seit einer Woche stehen in Pama, Zurndorf und Deutsch Jahrndorf neue Verkehrstafeln. Diese untersagen Autofahrern seither die Verwendung des Grenzüberganges. Ausnahme besteht für Quellverkehr aus dem Bezirk Neusiedl am See und dem Komitat Györ-Moson-Sopron.

„Eine weitere Tafel wird außderem bei dem Kreisverkehr in Ungarn nach der Grenze aufgestellt. Wir sind diesbezüglich in Kontakt mit den ungarischen Behörden“, versichert der Deutsch Jahrndorfer Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Gerhard Bachmann. Ein weiteres Problem stellten Navigations-Softwares dar. Diese zeigten die Straße als Ausweichroute an und haben somit zum erhöhten Verkehr beigetragen.

„Wir hoffen, dass sich der Verkehr beruhigt, wenn diese Route aus den Navis verschwindet“, erklärt Bachmann zusätzlich. Da über die Straße aber mittlerweile ein Fahrverbot herscht ist damit zu rechnen, dass dies in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird.

„Das ist ein sehr wichtiger Schritt in Richtung der Verkehrsberuhigung“, meint auch Pamas Bürgermeister Manfred Bugnyar.

