Neuer Schutzweg für die Seestraße in Neusiedl

Ein neuer Fußgänger- und Radfahrerübergang in der Seestraße soll für mehr Sicherheit sorgen.

Wo der stark frequentierte Jubiläumsradweg die Landesstraße zum Neusiedler See quert, wurde die neue Überfahrt für Radfahrer und Fußgänger errichtet. In diesem Bereich kreuzen sich wichtige Routen, sodass eine weithin sichtbare Verkehrsmaßnahme ein wichtiger Schritt für mehr Schutz ist. Auf Antrag der Stadtgemeinde Neusiedl am See wurde gemeinsam mit dem Land Burgenland der Übergang in der Seestraße errichtet.

„Der Radweg an der Deggendorfstraße ist ein Teilstück des Jubiläumsradweges und entsprechend stark frequentiert. Aus Sicherheitsgründen war die Errichtung eines Fußgänger- und Radfahrüberganges dringend notwendig geworden. In diesem Bereich sind insbesondere in der wärmeren Jahreszeit sehr viele Einheimische und Touristen unterwegs, denen wir damit mehr Sicherheit bieten,“ so Neusiedls Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ).

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.