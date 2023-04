Frauenkirchen: Auto kollidierte mit Zug

Werbung

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, die Einsatzkräfte wurden um 10 Uhr 34 alarmiert. Beim Eintreffen am Bahnübergang Neustiftstraße im Ortsgebiet von Frauenkirchen waren bereits Rettung, Polizei und Raaberbahn vor Ort und versorgten den Fahrer des Unfallfahrzeuges. Entgegen der Alarmierung musste die Person nicht aus dem Personenkraftwagen befreit werden, der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in die Unfallambulanz Frauenkirchen verbracht.

Nach dem Absichern der Einsatzstelle wurde nach Rücksprache mit der Polizei die Fahrbahn freigemacht. Die mitalarmierte Feuerwehr Mönchhof konnte noch auf der Anfahrt storniert werden und musste nicht eingesetzt werden. Die Feuerwehr Frauenkirchen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, das Rote Kreuz mit fünf.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.