Frauenkirchener Robert Frank: Vom Brunnenbauer zum Kommerzialrat

Als Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer im Bezirk Neusiedl am See hat Robert Frank einen hohen Bekanntheitsgrad im Bezirk Neusiedl am See und einen besonderen Draht zu den Unternehmerinnen und Unternehmern. Seit 2010 nimmt Frank auch die Aufgabe als Obmann der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister im Burgenland wahr. Das Funktionärswesen ist ihm ein großes Anliegen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich durch seine Initiative für eine Funktionärstätigkeit entschieden. Aktive Betriebsbesuche, Forcierung von Mitarbeiterehrungen und Betriebsjubiläen haben in seiner Tätigkeit als Regionalstellenobmann einen hohen Stellenwert.

Robert Frank ist mit seinem Frauenkirchener Unternehmen ein professioneller Partner im Brunnenbau. Sein Betrieb verfügt über mehr als 60 Jahren Erfahrung.

