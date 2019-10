Mit Spannung verfolgten die Projektentwickler der Seeblick GmbH vor zwei Wochen die Gemeinderatssitzung. Auf der Tagesordnung stand als Punkt drei der Dienstbarkeitsvertrag zwischen Stadtgemeinde und Seeblick Gmbh, die das alte Seerestaurant gekauft hat und zu einem Lifestyle-Hotel umbauen möchte (die BVZ berichtete). Voraussetzung für die notwendige Bauverhandlung mit der Bezirkshauptmannschaft ist allerdings der Abschluss des oben genannten Dienstbarkeitsvertrages mit der Stadtgemeinde.

Zu einer Abstimmung über diesen kam es in der Gemeinderatssitzung allerdings nicht. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) bat darum, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen. Wenige Tage zuvor seien von beiden Seiten noch Änderungen vorgenommen worden, so kurzfristig wolle sie nun nicht darüber abstimmen lassen, begründete sie in der Sitzung.

Für Stefan Graf und Gerald Pichler von der Seeblick Gmbh ein nicht nachvollziehbarer Zug. Die beiden wohnten der öffentlichen Sitzung im Publikum bei und hatten eine Vertagung nicht erwartet. Die ersten Reaktionen nach der Sitzung fielen dementsprechend ernüchternd aus. „Das Hotelprojekt wurde so erfolgreich abgewürgt“, sagte Graf. Wichtige Fristen könnten nun nicht mehr eingehalten werden, um die nötigen Förderungen für das Projekt von der WiBuG (Wirtschaft Burgenland GmbH) lukrieren zu können. „Wir werden dann hinter andere Hotelprojekte gereiht, die Fördergelder werden weniger“, erklärt Graf. Und das könnte für ein 13 Millionen-Projekt ein Problem werden, auch angesichts der Kosten, die schon bis dato für die Planung investiert worden seien.

Der Dienstbarkeitsvertrag zwischen Stadtgemeinde und Seeblick GmbH soll vor allem die Bedingungen für die Pacht gemeindeeigener Flächen für Hotelparkplätze regeln. Doch Streitpunkt dürfte ein anderer Punkt im Vertrag sein. Die Projektbetreiber setzten darin auch eine Konkurrenzklausel fest. „Es geht darum, dass in den nächsten fünf Jahren kein anderes Hotel gebaut wird und keine weitere Gastronomie, Stichwort Verhüttelung, auf der Promenade entsteht“, erklärt Graf. Gerade diese Klausel dürfte es aber sein, an der sich die Stadtgemeinde stößt. „Dass diese Klausel ein Problem sein könnte, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, betont Graf.

Zwei Wochen später hat sich die Situation nicht geändert. Gerhard Milletich, der dritte Teilhaber im Bunde der Seeblick GmbH, schätzt im BVZ-Interview die Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung des Hotelprojekts nur mehr auf zehn Prozent: „Wir haben nicht den Eindruck, dass die Gemeinde voll hinter dem Projekt steht. Es hat keinen Sinn gegen Windmühlen zu kämpfen.“

Auf BVZ-Anfrage erläuterte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm die Problematik: Der zuletzt geänderte Vertrag sei mit allen Parteien bei einem „Runden Tisch“ besprochen worden. Alle seien sich einig gewesen, dass dieser vom Gemeinderat so nicht beschlossen werden könne. „Die Exklusivität ist sicher ein großes Thema. Diese wollen wir - alle Fraktionen - keinem Unternehmer am See oder sonst wo vertraglich zusichern. Bei weiteren Punkten wie zum Beispiel Baulandmobilisierungsvereinbarung gibt es ebenfalls noch keine Einigung.“

Diese Punkte seien für die Stadtgemeinde immens wichtig. Man wolle nicht „Gefahr laufen, dass etwas ganz anderes entsteht als vereinbart“.