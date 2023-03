Blumenzwiebel zum Frauentag am Neusiedler Markt verteilt

"Uns ist es ein Anliegen auf den am Mittwoch stattfindenden Internationalen Frauentag aufmerksam zu machen", so Winkler und erklärt: "Dieser ist bereits vor dem Ersten Weltkrieg aus einer Initiative sozialdemokratischer Organisationen heraus entstanden. Für das Wahlrecht der Frauen müssen wir heute in Österreich nicht mehr kämpfen. In anderen Teilen der Welt ist man aber noch lange nicht so weit. Was die Gleichberechtigung der Frauen angeht, ist dennoch auch in Österreich noch viel zu tun. Ein nachhaltiges Geschenk in Form von Blumenzwiebeln scheint uns angebracht. Frauen wollen eher etwas gedeihen lassen, denn zerstören. Sehen Sie dies auch als Mahnung an die Blüten unserer Zeit."

